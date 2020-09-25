Вночі 19-річний хлопець напідпитку їздив Кременчуком на Nissan

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26 вересня близько 2.00 на вулиці Гоголя 19-річний хлопець напідпитку їздив містом на Nissan Bluebird. Як повідомляє патрульна Кременчука, копи зупинили автомобіль Nissan, бо водій порушив правила дорожнього руху.



Під час спілкування інспектори виявили у 19-річного кермувальника ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд він категорично відмовився.





Патрульні склали на громадянина адмінматеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил обгону) КУпАП.