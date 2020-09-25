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Надзвичайні новини

Вночі 19-річний хлопець напідпитку їздив Кременчуком на Nissan

Сьогодні, 12:46 Переглядів: 647

 

Копи зупинили автівку, бо водій порушив правила обгону

26 вересня близько 2.00 на вулиці Гоголя 19-річний хлопець напідпитку їздив містом на Nissan Bluebird. Як повідомляє патрульна Кременчука, копи зупинили автомобіль Nissan, бо водій порушив правила дорожнього руху.


Під час спілкування інспектори виявили у 19-річного кермувальника ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд він категорично відмовився.


Патрульні склали на громадянина адмінматеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил обгону) КУпАП.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель полиция
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