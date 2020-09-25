Коронавірусний антирекорд: в Україні за добу COVID-19 виявили у 3 833 українців, на Полтавщині – у 98

У Полтаві – 64 хворі за останню добу
В Україні за минулу добу зафіксували 3 833 нових випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 98, це всеукраїнський антирекорд кількості нових хворих за добу.
За інформацією МОЗ, станом на 9.00 26 вересня у країні налічують 195 504 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 903 летальні, 86 873 пацієнти одужало (за добу – 1 740 людей). Загалом провели 2 189 926 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 784 випадки;
- Волинська область — 7 500 випадків;
- Дніпропетровська область — 5 118 випадків;
- Донецька область — 2 964 випадки;
- Житомирська область — 5 531 випадок;
- Закарпатська область — 9 580 випадків;
- Запорізька область — 3 568 випадків;
- Івано-Франківська область — 13 212 випадків;
- Кіровоградська область — 1 069 випадків;
- м. Київ — 21 492 випадки;
- Київська область — 8 571 випадок;
- Львівська область — 19 636 випадків;
- Луганська область — 938 випадків;
- Миколаївська область — 2 875 випадків;
- Одеська область — 12 734 випадки;
- Полтавська область — 1 844 випадки;
- Рівненська область — 11 928 випадків;
- Сумська область — 3 549 випадків;
- Тернопільська область — 12 863 випадки;
- Харківська область — 16 870 випадків;
- Херсонська область — 1000 випадків;
- Хмельницька область — 5 531 випадок;
- Чернівецька область — 13 902 випадки;
- Черкаська область — 3 570 випадків;
- Чернігівська область — 3 875 випадків.
Полтавська ОДА повідомила про географію поширення коронавірусу на Полтавщині за добу:
- у Полтаві – 64 нові випадки;
- у Полтавському районі – 10 випадків;
- у Кременчуці – 8 хворих;
- на Диканщині – 4 випадки;
- у колишньому Лохвицькому районі – 3 нові випадки;
- на Шишаччині, Котелевщині – по два випадки;
- на Кобеляччині, Зіньківщині, Гребінківщині, Глобинщині, Великобагачанщині – по одному відповідно.
Одужали 925 жителів області, продовжують лікування 883 людини, зокрема, 63 дитини. Всього зареєстрували 36 летальних випадків, нових за добу – один (у Кременчуці).