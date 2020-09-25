Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 25.09.2020 11:00
Підтверджені:
Україна191671
Кременчук250
Хворі:
Україна102711
Кременчук59
Одужало:
Україна85133
Кременчук184
Померло:
Україна3827
Кременчук7
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Коронавірусний антирекорд: в Україні за добу COVID-19 виявили у 3 833 українців, на Полтавщині – у 98

Сьогодні, 13:48 Переглядів: 671

 

У Полтаві – 64 хворі за останню добу

В Україні за минулу добу зафіксували 3 833 нових випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 98, це всеукраїнський антирекорд кількості нових хворих за добу.

За інформацією МОЗ, станом на 9.00 26 вересня у країні налічують 195 504 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 903 летальні, 86 873 пацієнти одужало (за добу – 1 740 людей). Загалом провели 2 189 926 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 5 784 випадки;
  • Волинська область — 7 500 випадків;
  • Дніпропетровська область — 5 118 випадків;
  • Донецька область — 2 964 випадки;
  • Житомирська область — 5 531 випадок;
  • Закарпатська область — 9 580 випадків;
  • Запорізька область — 3 568 випадків;
  • Івано-Франківська область — 13 212 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 069 випадків;
  • м. Київ — 21 492 випадки;
  • Київська область — 8 571 випадок;
  • Львівська область — 19 636 випадків;
  • Луганська область — 938 випадків;
  • Миколаївська область — 2 875 випадків;
  • Одеська область — 12 734 випадки;
  • Полтавська область — 1 844 випадки;
  • Рівненська область — 11 928 випадків;
  • Сумська область — 3 549 випадків;
  • Тернопільська область — 12 863 випадки;
  • Харківська область — 16 870 випадків;
  • Херсонська область — 1000 випадків;
  • Хмельницька область — 5 531 випадок;
  • Чернівецька область — 13 902 випадки;
  • Черкаська область — 3 570 випадків;
  • Чернігівська область — 3 875 випадків.


 

Полтавська ОДА повідомила про географію поширення коронавірусу на Полтавщині за добу:

  • у Полтаві – 64 нові випадки;
  • у Полтавському районі – 10 випадків;
  • у Кременчуці – 8 хворих;
  • на Диканщині – 4 випадки;
  • у колишньому Лохвицькому районі – 3 нові випадки;
  • на Шишаччині, Котелевщині – по два випадки;
  • на Кобеляччині, Зіньківщині, Гребінківщині, Глобинщині, Великобагачанщині – по одному відповідно.

Одужали 925 жителів області, продовжують лікування 883 людини, зокрема, 63 дитини. Всього зареєстрували 36 летальних випадків, нових за добу – один (у Кременчуці).


5 нових випадків та смерть 55-річної вчительки від COVID-19: статистика у Кременчуці
1
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх