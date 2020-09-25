Коронавірусний антирекорд: в Україні за добу COVID-19 виявили у 3 833 українців, на Полтавщині – у 98

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У Полтаві – 64 хворі за останню добу

В Україні за минулу добу зафіксували 3 833 нових випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 98, це всеукраїнський антирекорд кількості нових хворих за добу.



За інформацією МОЗ, станом на 9.00 26 вересня у країні налічують 195 504 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 903 летальні, 86 873 пацієнти одужало (за добу – 1 740 людей). Загалом провели 2 189 926 тестувань методом ПЛР.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 784 випадки;

Волинська область — 7 500 випадків;

Дніпропетровська область — 5 118 випадків;

Донецька область — 2 964 випадки;

Житомирська область — 5 531 випадок;

Закарпатська область — 9 580 випадків;

Запорізька область — 3 568 випадків;

Івано-Франківська область — 13 212 випадків;

Кіровоградська область — 1 069 випадків;

м. Київ — 21 492 випадки;

Київська область — 8 571 випадок;

Львівська область — 19 636 випадків;

Луганська область — 938 випадків;

Миколаївська область — 2 875 випадків;

Одеська область — 12 734 випадки;

Полтавська область — 1 844 випадки;

Рівненська область — 11 928 випадків;

Сумська область — 3 549 випадків;

Тернопільська область — 12 863 випадки;

Харківська область — 16 870 випадків;

Херсонська область — 1000 випадків;

Хмельницька область — 5 531 випадок;

Чернівецька область — 13 902 випадки;

Черкаська область — 3 570 випадків;

Чернігівська область — 3 875 випадків.





Полтавська ОДА повідомила про географію поширення коронавірусу на Полтавщині за добу:

у Полтаві – 64 нові випадки;

у Полтавському районі – 10 випадків;

у Кременчуці – 8 хворих;

на Диканщині – 4 випадки;

у колишньому Лохвицькому районі – 3 нові випадки;

на Шишаччині, Котелевщині – по два випадки;

на Кобеляччині, Зіньківщині, Гребінківщині, Глобинщині, Великобагачанщині – по одному відповідно.

Одужали 925 жителів області, продовжують лікування 883 людини, зокрема, 63 дитини. Всього зареєстрували 36 летальних випадків, нових за добу – один (у Кременчуці).



