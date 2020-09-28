Кременчужанка Вікторія Діденко потребує допомоги для проходження посиленої реабілітації

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 264

Маленька кременчужанка Вікторія Діденко народилася зовсім маленькою, вагою лише 600 грамів та зростом - 28 см. Місяць дитина знаходилася на апараті штучного дихання. У дівчинки згодом діагностували дитячий церебральний параліч. Мама Ірина намагається з останніх сил допомогти крихітці, адже виховує донечку сама. Зараз родина збирає кошти, щоб пройти посилену реабілітацію.

- У серпні 2019 року дівчинка була на реабілітації в Чернівцях, наступні курси через 4 місяці, але на це необхідні кошти й не маленькі. А реабілітація один раз в рік для дитини з ДЦП, це зовсім нічого, - розповіла мама дівчинки.

Зараз Вікторії три роки. Вона намагається ходити, але поки слабо, й не розмовляє.

- Дитину виховую сама, вона все, що в мене є. Є великі шанси, що дитина житиме повноцінним життям, але не вистачає коштів на її відновлення. Дуже прошу вашої допомоги, допоможіть моїй донечці, - звернулася Ірина Діденко.

Карта Приват Банка 5168 7584 0514 0940 Діденко Ірина Вікторівна