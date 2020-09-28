Кременчужани завоювали нагороди в Кубку України з городкового спорту

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 64

На городкових майданчиках Кременчуцького національного університету з 17 до 20 вересня відбулися змагання Кубку України серед чоловіків та жінок.









У змаганнях серед чоловіків в особистому заліку перемогу здобув майстер спорту Олександр Костяний, друге - заслужений майстер спорту Володимир Євтушенко. Вони представляють Київ. Третє місце у майстра спорту Валерія Шабанова з Харківської області.





В командних змаганнях у чоловіків перемогла київська команда, на другому Вінницької і третьому Харківської областей. Команди Львівської, Полтавської та Донецької областей посіли відповідно четверте, п’яте і шосте місця.









Серед ветеранів в особистих змаганнях переможцем став майстер спорту з Києва Валерій Колосов, на другому і третьому місцях майстри спорту Богдан Подоляк з Львівської та Василь Попов з Полтавської областей.









В особистих змаганнях серед жінок перше місце у киянки, майстра спорту Альони Дрешель. Друге і третє місця у майстрів спорту з Кременчука Світлани Коваль – доцента КрНУ та Альони Захарової – працівниці ПП ВТК «Лукас» (цукеркова дільниця №6, зміна 3).









У командних змаганнях впевнену перемогу здобула жіноча збірна команда Полтавської області за яку виступали: майстри спорту з Кременчука Альона Захарова, Світлана Коваль, Світлана Весеніна – лікар ветеренарної медицини клініки «Зооветцентр» - та спортсменка другого спортивного розряду Наталя Ляшенко – фізична особа-підприємець. Друге місце посіла команда Києва, третє - Вінницька область.









Вітаємо наших спортсменок та бажаємо успіху в наступних змаганнях чемпіонату України у закритому приміщенні, які відбудуться з 31 жовтня по 2 листопада в с. Ставки Вінницької області.