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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчужани завоювали нагороди в Кубку України з городкового спорту

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 64

  

Вітаємо кременчужанин з успішним виступом

На городкових майданчиках Кременчуцького національного університету з 17 до 20 вересня відбулися змагання Кубку України серед чоловіків та жінок.


 


У змаганнях серед чоловіків в особистому заліку перемогу здобув майстер спорту Олександр Костяний, друге - заслужений майстер спорту Володимир Євтушенко. Вони представляють Київ. Третє місце у майстра спорту Валерія Шабанова з Харківської області.


В командних змаганнях у чоловіків перемогла київська команда, на другому Вінницької і третьому Харківської областей. Команди Львівської, Полтавської та Донецької областей посіли відповідно четверте, п’яте і шосте місця.


 


Серед ветеранів в особистих змаганнях переможцем став майстер спорту з Києва Валерій Колосов, на другому і третьому місцях майстри спорту Богдан Подоляк з Львівської та Василь Попов з Полтавської областей.


 


В особистих змаганнях серед жінок перше місце у киянки, майстра спорту Альони Дрешель. Друге і третє місця у майстрів спорту з Кременчука Світлани Коваль – доцента КрНУ та Альони Захарової – працівниці ПП ВТК «Лукас» (цукеркова дільниця №6, зміна 3).


 


У командних змаганнях впевнену перемогу здобула жіноча збірна команда Полтавської області за яку виступали: майстри спорту з Кременчука Альона Захарова, Світлана Коваль, Світлана Весеніна – лікар ветеренарної медицини клініки «Зооветцентр» - та спортсменка другого спортивного розряду Наталя Ляшенко – фізична особа-підприємець. Друге місце посіла команда Києва, третє - Вінницька область.


 


Вітаємо наших спортсменок та бажаємо успіху в наступних змаганнях чемпіонату України у закритому приміщенні, які відбудуться з 31 жовтня по 2 листопада в с. Ставки Вінницької області.

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Автор: Альона Душенко
Теги: городки
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