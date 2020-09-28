Як отримати свідоцтво дитині, яка народилася поза медзакладом

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 547

Наразі спостерігається тенденція до пологів вдома, або ж час «Х» застав батьків не за «графіком», зрозуміло, що відповідного документу такі родини не матимуть

Задля успішної реалізації права малюка на перший документ, треба звернутися до органів державної реєстрації актів цивільного стану з відповідним пакетом паперів, зокрема з медичного закладу, де народилося чадо. Але що роботи родинам, у яких з певних причин дитина з’явилася на світ поза межами пологового будинку?

За словами начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини Свистун, обов'язковим документом, необхідним для проведення фахівцями юстиції державної реєстрації народження малюка, є медичне свідоцтво про народження, яке видається у пологовому будинку.

Зважаючи на той факт, що наразі спостерігається тенденція до пологів вдома, або ж час «Х» застав батьків не за «графіком», зрозуміло, що відповідного документу такі родини не матимуть. У випадку, якщо чадо народилося поза медичним закладом, батьки повинні звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану з наступними документами, що підтверджують народження: