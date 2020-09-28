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Жителі Кременчука та Горішніх Плавнів «подарували» банківським шахраям майже 20 тисяч

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 596

 

У таку суму обійшлася розмова з банківським «працівником»

29 вересня до правоохоронців звернулися жителі Кременчука та Горішніх Плавнів, які постраждали від шахрайства. Зокрема 43-річній кременчужанці зателефонувала особа, яка назвалася працівником банку. «Працівник» розповів, що з її карти намагаються зняти гроші шахраї. Під приводом блокування її банківської картки викрали 11 894 грн.


За інформацією Кременчуцького відділу поліції, під таким самим приводом зателефонували й 54-річній плавнівці. З її карти зняли 7 400 грн.


Нагадуємо, що справжні працівники банку ніколи не запитують персональні дані: пін-код, CVV-код, термін дії карти. Якщо не хочете стати жертвою банківських аферистів, ніколи нікому ні під жодним приводом не повідомляйте цю інформацію.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: афера шахрайство банковская карта
компанія «Інтера Люкс»

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