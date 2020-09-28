Жителі Кременчука та Горішніх Плавнів «подарували» банківським шахраям майже 20 тисяч

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 596

29 вересня до правоохоронців звернулися жителі Кременчука та Горішніх Плавнів, які постраждали від шахрайства. Зокрема 43-річній кременчужанці зателефонувала особа, яка назвалася працівником банку. «Працівник» розповів, що з її карти намагаються зняти гроші шахраї. Під приводом блокування її банківської картки викрали 11 894 грн.





За інформацією Кременчуцького відділу поліції, під таким самим приводом зателефонували й 54-річній плавнівці. З її карти зняли 7 400 грн.





Нагадуємо, що справжні працівники банку ніколи не запитують персональні дані: пін-код, CVV-код, термін дії карти. Якщо не хочете стати жертвою банківських аферистів, ніколи нікому ні під жодним приводом не повідомляйте цю інформацію.