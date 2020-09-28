Кременчугская «Европейская солидарность» готовит исковое заявление в суд

29 сентября Кременчугская территориальная городская избирательная комиссия отказала в регистрации всем кандидатам в горсовет от партии «Европейская солидарность» (ЕС). Сегодня, 30 сентября, руководитель избирательного штаба партии Сергей Ярош сообщил «Телеграфу», что их юристы готовят исковое заявление в Полтавский окружной административный суд – ЕС оспорит решение теризбиркома.
Иск в суд планируют отвезти уже сегодня и к концу недели рассчитывают получить судебное решение. Сергей Ярош так прокомментировал ситуацию:
Перед тем, как теризбирком отказал ЕС в регистрации, 13 кандидатов из списка ЕС внезапно написали заявления об отказе участвовать в выборах. «ТелеграфЪ» спросил об этом Сергея Яроша:
– Пане Сергію, 13 ваших кандидатів раптом написали відмову від участі у виборах. Чи з’ясували ви, з яких причин вони це зробили, причому масово?
– Звичайно, ми з’ясовували, люди кажуть різне – дехто каже, що це його власне рішення, дехто – що їм так порадили. Але це вибори, у будь-якому випадку це не може бути випадковим емоційним рішенням – прокинулася людина вранці і вирішила, що передумала балотуватися, та ще й усі в один день. Звичайно, у мене є обгрунтовані підозри, що з ними поговорили, міг бути і тиск.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.