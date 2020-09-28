Кременчугская «Европейская солидарность» готовит исковое заявление в суд

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29 сентября Кременчугская территориальная городская избирательная комиссия отказала в регистрации всем кандидатам в горсовет от партии «Европейская солидарность» (ЕС). Сегодня, 30 сентября, руководитель избирательного штаба партии Сергей Ярош сообщил «Телеграфу», что их юристы готовят исковое заявление в Полтавский окружной административный суд – ЕС оспорит решение теризбиркома.



Иск в суд планируют отвезти уже сегодня и к концу недели рассчитывают получить судебное решение. Сергей Ярош так прокомментировал ситуацию:





– Ми однозначно звертатимемось до суду, сьогодні позовна заява вже буде там, юристи її зараз готують. Суд розглядає такі справи першочергово, до кінця тижня сподіваємось отримати судове рішення, потім ще два дні на апеляцію. На нашу думку, вчорашнє рішення ТВК пішло в розріз із законодавством, вони порушили вимоги закону, яким зазначені лише чотири причини, з яких можна відмовити у реєстрації усім кандидатам зі списку! Тому ми сподіваємося, що суд зобов’яже територіальну виборчу комісію зареєструвати наших кандидатів.





Перед тем, как теризбирком отказал ЕС в регистрации, 13 кандидатов из списка ЕС внезапно написали заявления об отказе участвовать в выборах. «ТелеграфЪ» спросил об этом Сергея Яроша:





– Пане Сергію, 13 ваших кандидатів раптом написали відмову від участі у виборах. Чи з’ясували ви, з яких причин вони це зробили, причому масово?

– Звичайно, ми з’ясовували, люди кажуть різне – дехто каже, що це його власне рішення, дехто – що їм так порадили. Але це вибори, у будь-якому випадку це не може бути випадковим емоційним рішенням – прокинулася людина вранці і вирішила, що передумала балотуватися, та ще й усі в один день. Звичайно, у мене є обгрунтовані підозри, що з ними поговорили, міг бути і тиск.