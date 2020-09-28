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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Кременчугская «Европейская солидарность» готовит исковое заявление в суд

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 726 Коментарів: 1

 

Причина обращения в суд: теризбирком не зарегистрировал кандидатов ЕС

29 сентября Кременчугская территориальная городская избирательная комиссия отказала в регистрации всем кандидатам в горсовет от партии «Европейская солидарность» (ЕС). Сегодня, 30 сентября, руководитель избирательного штаба партии Сергей Ярош сообщил «Телеграфу», что их юристы готовят исковое заявление в Полтавский окружной административный суд – ЕС оспорит решение теризбиркома.


Иск в суд планируют отвезти уже сегодня и к концу недели рассчитывают получить судебное решение. Сергей Ярош так прокомментировал ситуацию:


– Ми однозначно звертатимемось до суду, сьогодні позовна заява вже буде там, юристи її зараз готують. Суд розглядає такі справи першочергово, до кінця тижня сподіваємось отримати судове рішення, потім ще два дні на апеляцію. На нашу думку, вчорашнє рішення ТВК пішло в розріз із законодавством, вони порушили вимоги закону, яким зазначені лише чотири причини, з яких можна відмовити у реєстрації усім кандидатам зі списку! Тому ми сподіваємося, що суд зобов’яже територіальну виборчу комісію зареєструвати наших кандидатів.


Перед тем, как теризбирком отказал ЕС в регистрации, 13 кандидатов из списка ЕС внезапно написали заявления об отказе участвовать в выборах. «ТелеграфЪ» спросил об этом Сергея Яроша:


– Пане Сергію, 13 ваших кандидатів раптом написали відмову від участі у виборах. Чи з’ясували ви, з яких причин вони це зробили, причому масово?
– Звичайно, ми з’ясовували, люди кажуть різне – дехто каже, що це його власне рішення, дехто – що їм так порадили. Але це вибори, у будь-якому випадку це не може бути випадковим емоційним рішенням – прокинулася людина вранці і вирішила, що передумала балотуватися, та ще й усі в один день. Звичайно, у мене є обгрунтовані підозри, що з ними поговорили, міг бути і тиск.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы выборы в Кременчуге избирательная комиссия отказ в регистрации регистрация списков исковое заявление в суд Кременчуг "Европейская солидарность"
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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marine:
Сьогодні, 17:24

их не зарегистрировали по закону. У них недобор. Люди бегут из партии, потому что видят, кто там главный на самом деле. 


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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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