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Надзвичайні новини, Полтавщина

У двох жителів Полтавщини виявили коноплі

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 408

Один із чоловіків зберігав верхівки рослин, а інший - вже подрібнений наркотик

Під час обшуків у двох жителів колишнього Великобагачанського району поліція виявила наркотики рослинного походження. За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, у домогосподарстві 25-річного жителя селища Велика Багачка знайшли верхівки рослин конопель. А в 46-річного жителя одного із сіл району відшукали подрібнений канабіс і саморобні пристрої для вживання наркотиків.


Речові докази вилучили та спрямували на експертне дослідження. За викритими фактами незаконного зберігання наркотичних засобів відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування кримінальних проступків.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: конопля наркотики
компанія «Інтера Люкс»

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