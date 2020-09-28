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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Борцы против «фиолетовой» сетки идут в горсовет по спискам ОПЗЖ

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 767 Коментарів: 4

 
Борьбу продолжат уже в качестве депутатов

Борцы против «фиолетовой» сетки агитаторов – кременчугские общественные активисты Олег Быков и Сергей Костецкий – идут в Кременчугский горсовет по спискам партии «Опозиційна платформа – за життя» (ОПЗЖ). У Быкова – №11 в списке, у Костецкого – №13.


Быков и Костецкий – соорганизаторы и активные участники городского Комитета общественности по противодействию агитаторским сеткам на местных выборах. Комитет создан в Кременчуге 21 августа. В его состав вошли городские общественные активисты, ветераны АТО и другие.


Задача комитета – выявить и обезвредить сетки агитаторов в Кременчуге – те самые «сетки», которые приводят на избирательные участки стройные ряды избирателей, готовых за определенное вознаграждение проголосовать за определенного кандидата.


На первых заседаниях комитета присутствовали представители полиции и СБУ – их пригласили активисты, они рассчитывают на помощь правоохранительных органов в борьбе с подкупом избирателей.


Сетки агитаторов в Украине распространены повсеместно. Что касается Кременчуга, то последние пять лет в городе уже открыто говорят о мощной агитаторской сетке команды Шаповалова-Малецкого, чаще её называют «фиолетовой сеткой». В городе сложилось мнение, что эта организация при любом раскладе приводит к власти членов означенной команды. Сетка давно перестала быть мифом, многие городские политики в разговоре с «Телеграфом» утверждают, что и на предстоящих местных выборах фиолетовая сетка сделает своё дело – приведет к власти своего кандидата.


Очевидно, что другим кандидатам такая ситуация крайне невыгодна. Один из таких кандидатов – Геннадий Иванян, он баллотируется в мэры Кременчуга от ОПЗЖ. Именно Иванян 3 сентября на сессии горсовета официально сообщил о том, что в Кременчуге начал работать Комитет по борьбе с агитаторскими сетками на местных выборах, и призвал сознательных кременчужан принимать участие в работе комитета. Иванян присутствует на всех заседаниях комитета, они проходят в отеле «Кремень».


 

За столом слева направо: Быков, Самолетов, Костецкий, Иванян на заседании комитета


По поводу работы комитета и его активистов, Быкова и Костецкого, Геннадий Иванян сказал «Телеграфу» следующее:

– Ребята серьезное дело делают, их надо поддержать, я им сказал – хотите работать, берите и работайте серьезно! Не обо всем пока нужно говорить, но там уже возбуждены уголовные дела!


Кстати, Костецкий ещё в 2019 году, во время парламентских выборов, пытался организовать в Кременчуге штаб борьбы против агитаторских сеток. Даже провел пресс-конференцию по этому поводу. Но реализовать свою идею ему тогда так и не удалось.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы выборы в Кременчуге активисты сетка агитаторов Кременчуг СБУ полиция
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

6
petr 1:
Сьогодні, 16:32

На воре и шапка горит. 

Иванян с Быковым уже начали активно создавать свою сетку на Раковке по скупке голосов


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2
marine:
Сьогодні, 17:22

Быков вместе с Петричуком всегда были против ОПЗЖ. А тут они в кандадатах в депутаты. Это как понимать? За деньги работают ребята


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4
lvbnher:
Сьогодні, 17:38

Иванян на прошлых выборах тоже скупал голоса. На эти они подготовились лучше, маскируясь в виде "антисеточников". Понятное дело занимаются скупкой как раз Быков и его люди, Иванян деньги только дает


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136
canek:
Сьогодні, 18:26

Как в комитет, который создали кандидаты от опзж, вошли ветераны ато?


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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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