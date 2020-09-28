Борцы против «фиолетовой» сетки идут в горсовет по спискам ОПЗЖ

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Борцы против «фиолетовой» сетки агитаторов – кременчугские общественные активисты Олег Быков и Сергей Костецкий – идут в Кременчугский горсовет по спискам партии «Опозиційна платформа – за життя» (ОПЗЖ). У Быкова – №11 в списке, у Костецкого – №13.



Быков и Костецкий – соорганизаторы и активные участники городского Комитета общественности по противодействию агитаторским сеткам на местных выборах. Комитет создан в Кременчуге 21 августа. В его состав вошли городские общественные активисты, ветераны АТО и другие.



Задача комитета – выявить и обезвредить сетки агитаторов в Кременчуге – те самые «сетки», которые приводят на избирательные участки стройные ряды избирателей, готовых за определенное вознаграждение проголосовать за определенного кандидата.



На первых заседаниях комитета присутствовали представители полиции и СБУ – их пригласили активисты, они рассчитывают на помощь правоохранительных органов в борьбе с подкупом избирателей.



Сетки агитаторов в Украине распространены повсеместно. Что касается Кременчуга, то последние пять лет в городе уже открыто говорят о мощной агитаторской сетке команды Шаповалова-Малецкого, чаще её называют «фиолетовой сеткой». В городе сложилось мнение, что эта организация при любом раскладе приводит к власти членов означенной команды. Сетка давно перестала быть мифом, многие городские политики в разговоре с «Телеграфом» утверждают, что и на предстоящих местных выборах фиолетовая сетка сделает своё дело – приведет к власти своего кандидата.



Очевидно, что другим кандидатам такая ситуация крайне невыгодна. Один из таких кандидатов – Геннадий Иванян, он баллотируется в мэры Кременчуга от ОПЗЖ. Именно Иванян 3 сентября на сессии горсовета официально сообщил о том, что в Кременчуге начал работать Комитет по борьбе с агитаторскими сетками на местных выборах, и призвал сознательных кременчужан принимать участие в работе комитета. Иванян присутствует на всех заседаниях комитета, они проходят в отеле «Кремень».





За столом слева направо: Быков, Самолетов, Костецкий, Иванян на заседании комитета





По поводу работы комитета и его активистов, Быкова и Костецкого, Геннадий Иванян сказал «Телеграфу» следующее:

– Ребята серьезное дело делают, их надо поддержать, я им сказал – хотите работать, берите и работайте серьезно! Не обо всем пока нужно говорить, но там уже возбуждены уголовные дела!





Кстати, Костецкий ещё в 2019 году, во время парламентских выборов, пытался организовать в Кременчуге штаб борьбы против агитаторских сеток. Даже провел пресс-конференцию по этому поводу. Но реализовать свою идею ему тогда так и не удалось.