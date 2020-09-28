Кременчук попрощався з футболістом й тренером Григорієм Чичіковим

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 887

Григорій Григорович вніс неабиякий вклад у розвиток футболу. Він був першим тренером як для Чуваєва і Краснопьорова, так і для свого сина Олексія Чичикова. До речі, сьогодні у день прощання з батьком, Олексій Чичиков відсвяткував своє 33-річчя, та у Горішніх Плавнях в Кубку України зіграв за «Дніпро-1».





Григорій Чичіков - народився 30 січня 1955 року. Грав за кременчуцькі та полтавські команди: «КрАЗ», «Дніпро», «Колос» та «Нефтяник». Тренував команди «Нефтяник» Кременчук та «Дорожник» Глобине.





Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким Григорія Чичікова.