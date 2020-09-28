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Кращі кременчуцькі ТОРівці отримали «мйольнір»

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 1 611 Коментарів: 4

 
Відповідним символом відзначили поліцейських роти ТОР
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 30 вересня, у Міському палаці культури відзначили кращих поліцейських роти ТОР (рота тактико-оперативного реагування). ТОРівці відпрацьовують ті виклики, де потрібна силова підтримка екіпажам патрульної поліції. Мова йде про масові бійки, розбої, грабежі, тілесні ушкодження, різноманітні масові заходи тощо.


Деяких поліцейських відзначили грамотами, подарунками. Але «родзинкою» заходу стало вручення спеціального молота. Він схожий на мйольнір – у скандинавській міфології молот Тора, бога грому та блискавки.


Керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко розповів «ТЪ», що таким чином запроваджує у батальйоні нові традиції.


- Була така традиція у Маріуполі, вона була перша в державі. Тепер таку традицію хочу запроваджувати у Кременчуці. Молот символізує всі ті добрі наміри, які підрозділ виконує кожного дня, – додав Борзенко.


Молот вручатимуть два рази на рік, тобто передаватимуть від підрозділу до підрозділу. Сьогодні його вручили підрозділу «Т-2». По результатах року буде передаватися іншому підрозділу.


З початку року ТОРівці відпрацювали 2647 викликів. Склали 3042 адмінматеріалів, виявили 178 осіб, ймовірно причетних до кримінальних злочинів. Повернули 6 загублених дітей, знайшли 7 осіб, що загубилися. Затримали по гарячих слідах 39 осіб за грабежі, крадіжки, розбої тощо та 4 осіб, що ймовірно причетні до вбивства. Врятували 4 людські життя.

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Автор: Євгенія Каблучка Фото: Артем Коваленко
Теги: ТОР патрульная полиция
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

67
Минометчик Лёша:
Сьогодні, 15:08

У меня одного ощущение полного сюрреализма от происходящего? А путевок в Ваальгалу он им не выдал? Вот уж кого Один хочет  наказать, того лишает разума.


12 7
384
shtai:
Сьогодні, 15:24

Цитата: Минометчик Лёша

У меня одного ощущение полного сюрреализма от происходящего? А путевок в Ваальгалу он им не выдал? Вот уж кого Один хочет  наказать, того лишает разума.

Сюрреализм лишь в том, что людей наградили не премией за выполненные служебные обязанности, а подарили "цацку". Вот чинуши себе каждый месяц 100% премии выписывают.


15 5
36
sergeyhat:
Сьогодні, 16:32

Цитата: Минометчик Лёша

У меня одного ощущение полного сюрреализма от происходящего? А путевок в Ваальгалу он им не выдал? Вот уж кого Один хочет  наказать, того лишает разума.

Какой раз убеждаюсь, что "наши" люди самые злые.


4 2
117
VladimirS:
Сьогодні, 17:27

Цитата: sergeyhat

..."Какой раз убеждаюсь, что "наши" люди самые злые"...

Это те злые, что молоток подарили вместо премий?

 

 

 


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