Кращі кременчуцькі ТОРівці отримали «мйольнір»

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 1 611 Коментарів: 4











































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 30 вересня, у Міському палаці культури відзначили кращих поліцейських роти ТОР (рота тактико-оперативного реагування). ТОРівці відпрацьовують ті виклики, де потрібна силова підтримка екіпажам патрульної поліції. Мова йде про масові бійки, розбої, грабежі, тілесні ушкодження, різноманітні масові заходи тощо.





Деяких поліцейських відзначили грамотами, подарунками. Але «родзинкою» заходу стало вручення спеціального молота. Він схожий на мйольнір – у скандинавській міфології молот Тора, бога грому та блискавки.





Керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко розповів «ТЪ», що таким чином запроваджує у батальйоні нові традиції.





- Була така традиція у Маріуполі, вона була перша в державі. Тепер таку традицію хочу запроваджувати у Кременчуці. Молот символізує всі ті добрі наміри, які підрозділ виконує кожного дня, – додав Борзенко.





Молот вручатимуть два рази на рік, тобто передаватимуть від підрозділу до підрозділу. Сьогодні його вручили підрозділу «Т-2». По результатах року буде передаватися іншому підрозділу.





З початку року ТОРівці відпрацювали 2647 викликів. Склали 3042 адмінматеріалів, виявили 178 осіб, ймовірно причетних до кримінальних злочинів. Повернули 6 загублених дітей, знайшли 7 осіб, що загубилися. Затримали по гарячих слідах 39 осіб за грабежі, крадіжки, розбої тощо та 4 осіб, що ймовірно причетні до вбивства. Врятували 4 людські життя.