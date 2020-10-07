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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Секретар Кременчуцької міськради Юрій Гриценко захворів на коронавірус

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 1 294 Коментарів: 2

 

Посадовець підтвердив інформацію про хворобу – вона публікується з його дозволу

Секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко захворів на коронавірус. Наразі він та його дружина перебувають вдома, на самоізоляції. Щодо свого самопочуття Юрій Гриценко каже: 50/50.


На запитання «Телеграфа», чи може людина відрізнити в себе симптоми коронавірусу, Юрій Гриценко відповів:


- Думаю, так. Спочатку температура, ломота в тілі, згодом ніби настає полегшення, а потім – загострення старих рецидивів.



У приміщенні виконкому провели дезінфекцію у зв’язку з підтвердженим випадком коронавірусу. На самоізоляцію, крім дружини секретаря міськради, пішли його секретарка та водій.


Це вже не перший випадок коронавірусної хвороби в мерії. Перехворів віцемер з будівництва Дмитро Кравченко. Є інформація про нещодавно виявлені випадки COVID-19 ще в двох чиновників.

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Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: коронавірус карантин самоізоляція мерія
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

131
StarПёр:
Сьогодні, 19:58

Спорим, до него родственники точно дозвонятся?


11 3
385
Туся:
Сьогодні, 20:46

 Та  й лікуватися він буде по вищому гатунку!


7 1

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