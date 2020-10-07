Секретар Кременчуцької міськради Юрій Гриценко захворів на коронавірус

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 1 294 Коментарів: 2

Посадовець підтвердив інформацію про хворобу – вона публікується з його дозволу

Секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко захворів на коронавірус. Наразі він та його дружина перебувають вдома, на самоізоляції. Щодо свого самопочуття Юрій Гриценко каже: 50/50.





На запитання «Телеграфа», чи може людина відрізнити в себе симптоми коронавірусу, Юрій Гриценко відповів:





- Думаю, так. Спочатку температура, ломота в тілі, згодом ніби настає полегшення, а потім – загострення старих рецидивів.







У приміщенні виконкому провели дезінфекцію у зв’язку з підтвердженим випадком коронавірусу. На самоізоляцію, крім дружини секретаря міськради, пішли його секретарка та водій.





Це вже не перший випадок коронавірусної хвороби в мерії. Перехворів віцемер з будівництва Дмитро Кравченко. Є інформація про нещодавно виявлені випадки COVID-19 ще в двох чиновників.