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У Кременчуці затримали неповнолітнього «закладника»

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 850 Коментарів: 1

 

При собі хлопець мав 29 поліетиленових згортків з канабісом

Учора, 7 жовтня, на вулиці 29 Вересня патрульні помітили хлопця, який підозріло поводився. Побачивши копів, він раптово змінив напрямок руху та пришвидшив крок. Щоб встановити причини такої поведінки, інспектори наздогнали його, – повідомляє патрульна поліція.


Під час спілкування з патрульними 17-річний кременчужанин розповів, що в його сумці є поліетиленові згортки з наркотичною речовиною — канабісом. Згортків нарахували 29 штук.


На місце події поліцейські викликали слідчих та батьків хлопця, оскільки він не досяг 18-річного віку.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: марихуана несовершеннолетние наркотики
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

385
Туся:
Сьогодні, 20:35

 Уже травить своїх товаришів! Хороший хлопчик!


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