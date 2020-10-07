У Кременчуці затримали неповнолітнього «закладника»

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 850 Коментарів: 1

При собі хлопець мав 29 поліетиленових згортків з канабісом

Учора, 7 жовтня, на вулиці 29 Вересня патрульні помітили хлопця, який підозріло поводився. Побачивши копів, він раптово змінив напрямок руху та пришвидшив крок. Щоб встановити причини такої поведінки, інспектори наздогнали його, – повідомляє патрульна поліція.





Під час спілкування з патрульними 17-річний кременчужанин розповів, що в його сумці є поліетиленові згортки з наркотичною речовиною — канабісом. Згортків нарахували 29 штук.





На місце події поліцейські викликали слідчих та батьків хлопця, оскільки він не досяг 18-річного віку.