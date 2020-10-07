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Почему, попав в инфекционное отделение, пациенты с COVID-19 перестают отвечать на звонки? Что с ними там делают?

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 4 785 Коментарів: 15

 

На вопросы отвечает директор больницы «Кременчугской» Оксана Корлякова

В редакцию «Телеграфа» обратилась Светлана Ч. Она была в панике. Её мама, Вера Александровна, с диагнозом COVID-19 попала в инфекционное отделение больницы «Кременчугской». Госпитализировали её в субботу, 3 октября. В среду, 7 октября, Веру Александровну перевели в реанимацию. После этого она перестала отвечать на звонки дочери. Светлана весь день пыталась получить в приемном отделении информацию о состоянии здоровья мамы. Медсестра из приемного отвечала одно и то же: информации нет, ходить узнавать о каждом пациенте я не буду, ждите.

Чего ждать, когда мама лежит в реанимации, никто не объяснял.



«Это просто страшно!»

Вот что рассказала Светлана:


– Я вам позвонила, потому что это просто страшно! Человек попал в больницу и пропал, ничего невозможно узнать! С врачами связаться невозможно! Девочки сидят в приемном, отвечают одно и то же – информации нет – и бросают трубку! Если информации нет, если вы её не даете, зачем вы тогда пишете на заборе: звоните с часу до трех?! Куда звонить?! Зачем звонить, если ничего не говорят?! Я весь день бьюсь головой об эту глухую стену, я не знаю, что мне делать?! У меня нет блата, нет связей, я просто хочу узнать, что с моей мамой! Вы знаете, что её первый раз вообще не приняли в больницу?! Первого скорая её привезла, маме было уже очень плохо, высокая температура, до 40 градусов. А там сказали: мест нет, лечитесь дома. Мы принимаем только тех, кто уже на носилках! Так что, лежать дома, ждать, когда скорая понесет на носилках?! Что это такое, скажите?! Они же всё замалчивают, замалчивают, что мест в больнице нет, всё замалчивают! И никто ничего не узнает, потому что простой человек никуда не может достучаться! Я вам позвонила, чтобы к мэру достучаться! Чтобы он не выборами занимался, не борды свои развешивал по городу, а занимался местами в больнице! Видно же, что людей всё больше болеет, ещё несколько недель и будет кошмар! Скажите, что мне делать?!


 Рассказ Светланы практически поставил нас в тупик. Действительно, что делать обычному человеку без связей, у которого мама лежит в реанимации с диагнозом COVID-19, и связи с ней нет? А у человека есть только один номер телефона – телефон приемного отделения, где ему отвечают, что информации о состоянии здоровья мамы нет. Фамилию лечащего врача человек не знает, ему никто её не говорит. Номер телефона этого врача тем более неизвестен. С заведующей отделением связаться невозможно. Что делать?


Можно, конечно, звонить в горздрав и на горячую линию МОЗ. Но когда они отреагируют? А реанимация – такое отделение, где информация может меняться не только каждый час, но и через несколько минут.


«ТелеграфЪ» уже вечером обратился напрямую к директору больницы «Кременчугской» Оксане Корляковой. Она сняла трубку и ответила на наши вопросы.



«Почему вы всегда только на стороне пациента?! А моих сотрудников кто пожалеет?!»

 

Оксана Корлякова


– Оксана Викторовна, к нам обратилась Светлана Ч. Её мама лежит в реанимации инфекционного отделения с диагнозом COVID-19. Почему Светлане ни врач, ни медсестра приемного не дают информацию о состоянии здоровья её мамы?
– Я вам отвечу. В отделении 57 человек лежит, врач на обход идет в защитном костюме, взять телефон он не может, он лежит в ординаторской или в его одежде, из-под костюма он его не достанет. И честно говоря, мне очень обидно за наших врачей, люди не понимают, как они сейчас перегружены!


– Что же делать родственникам пациентов, находящихся в инфекционном отделении? Где им получить информацию о состоянии здоровья родных?
– Я их прекрасно понимаю, но мне очень жалко моих сотрудников, они уже настолько устали! Почему вы не хотите войти в наше положение? Нас кто-то пожалеет?! Я постоянно на работе, я езжу в инфекцию, мои два начмеда вообще там живут, у нас каждый день начинается и заканчивается инфекцией! Мы работаем над тем, чтобы увеличить количество кислорода, потому что каждый день очень большой расход, мы всё делаем. Вот честно, я ни разу не видела, чтобы вы что-нибудь хорошее про нас написали, один негатив! Так же тоже нельзя! Почему вы всегда на стороне пациента?! А моих сотрудников кто пожалеет?!


– Мы на стороне пациента, потому что они звонят нам, когда уже потеряли надежду чего-то добиться самостоятельно. У Светы мама в реанимации и сутки о ней нет никакой информации, она же с ума сходит от неизвестности...
– Я прекрасно это понимаю. Направляйте этих людей ко мне, я выясню, что там, и отвечу на их вопросы. Я беру трубку, я со всеми родственниками тяжелых пациентов общаюсь, я понимаю этих людей, чьи родственники лежат за забором. За стеной, и о них ничего неизвестно. Я их прекрасно понимаю, но медсестра физически не может знать информацию о 57 пациентах, и доктор физически не в состоянии это сделать! Я не знаю, нам нужно ещё порядка четырех врачей, чтобы каждый взял по десять пациентов и мог отвечать на вопросы! Нам просто некогда этим заниматься, они все уже на нервах, все устали и физически, и морально! Пусть эти люди звонят мне, я буду отвечать на звонки.




Почему пациенты перестают выходить на связь


– Почему мама Светланы перестала брать трубку, не отвечает на звонки?
– Я узнаю подробней, почему мама этой женщины не берет трубку, Но если она в реанимации, то они все лежат с кислородными масками. Мы им запрещаем говорить по телефону, потому что постоянно идут эти звонки и получается – пациент одел маску, пациент снял маску. Смысл давать ему тогда кислород? Он же уходит в воздух! Они же не закрывают и не открывают кран. Кислород они получают почти целый день. Она сняла эту маску, положила рядом с собой и говорит по телефону, а кислород уходит в палату! А мы потом бегаем, думаем, как сделать так, чтобы этот кислород не заканчивался! У нас все здесь работают на износ, хоть кто-нибудь об этом думает?!



Почему маму Светланы не приняли в больницу с первого раза


– Почему маму Светланы не приняли в инфекционное отделение в четверг, первого октября, а госпитализировали только третьего?
– Потому что у её мамы состояние было стабильное, а принимают тех, у кого низкая сатурация (показатель насыщения крови кислородом, ред.). Мы физически не может принять всех таких пациентов, их много лечится на дому.


– Первого октября маме Светланы сказали, что в отделении нет мест. У вас не хватает койкомест в инфекционном отделении?
– Количество койкомест у нас ограничено. Если мы будем брать всех, мест не хватит. Над этим работают, будет разворачиваться ещё одна госпитальная база для пациентов.


– Это в первой больнице и в «Правобережной»?
– Да.




Ответы на ключевые вопросы

Здесь мы собрали ответы на основные вопросы, которые чаще всего задают читатели по поводу инфекционного отделения больницы «Кременчугской»:


Где получить информацию о состоянии здоровья родных?

Официально информация получается в приемном отделении инфекционного отделения.

Телефон: (063) 337-80-64.


Если в приемном получить информацию не удается, звонить в приемную директора больницы «Кременчугской». Телефон приемной: (063) 337-81-05. Директор пообещала отвечать на вопросы родственников пациентов инфекционного отделения.


Почему пациенты инфекционного отделения не отвечают на звонки

Пациентам, чье состояние ухудшилось и им дают кислород, запрещено говорить по телефону – потому что для этого им нужно снять кислородную маску, а снимать её нельзя.


Почему не всех пациентов с COVID-19 принимают в инфекционное отделением

В инфекционное отделение госпитализируют пациентов с низким уровнем сатурации. Нормальный уровень сатурации – 95-100%. Низкий – менее 90%. Критично низкий – менее 80%. Если показатели сатурации не достигли уровня «низкий», пациента отправляют домой лечиться амбулаторно.



О главном

Директор больницы «Кременчугской» Оксана Корлякова связалась со Светланой и ответила на вопросы по поводу состояния её мамы.


В этой истории есть ещё несколько важных и пока нерешенных проблем. Продолжение следует.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус COVID-19 низкая сатурация высокая температура ПЦР-тесты инфекционное отделение реанимация больница "Кременчугская" Кременчуг мобильный телефон кислород
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 15

313
Чувааак:
Сьогодні, 18:14

В телефона є гучний режим, в масках,на скільки я розумію, є отвори, ібо сумніваюсь що вони на 100% вдихають кисень. Підносячи мікрофон телефону до отворів можна розмовляти на гучному режимі. І ти чуєш, і тебе. Йдучи в туалет є можливість поставити чи зняти з зарядки. Це все можна пояснить при бажанні


18 6
72
ags:
Сьогодні, 18:16

Не выносите мозги врачам. Лучше отвезите им вкусностей на смену и ждите, пока что-то прояснится. Вы своими звонками и жалобами, не улучшите здоровье тех, кто уже попал в больницу. От вашего звонка не станет быстрее что-то делаться. Если человеку можно помочь, ему помогут. Если нет - то нет. Нужны будут лекарства или ещё что-то, вам и так скажут. Что за люди, блин...


16 55
268
ulyanov:
Сьогодні, 18:24

Гарний матеріал. 

 

Я вже свого часу піднімав в міській раді проблему нелюдського відношення до паціентів, діти яких перебувають в лікарні і ми добились того, що правила в дитячій лікарні щодо цього змінили.

 

У медичних працівників є певна професійна деформація. Спробуємо через депутатський мандат допомогти їм і цього разу увійти в положення людей та зрозуміти, що робота лікарів полягає не лише в тому, щоби пігулки та уколи прописувати, але і в інформуванні рідних паціентів про стан здоровя їх близьких

 

Спробуємо оперативно розробити відповідні інструменти обміну інформацією

 


30 15
45
ww:
Сьогодні, 18:53

А мерія куди дивиться? За кілька тижнів буде по кілька сотень за добу у нас. А у мерії передвиборча кампанія!!!. Вони не думають, що лікарів не вистачає, місць не вистачає.

Тестів ПЛР не вистачає. 

І ще один момент. Зрозуміло, що лікарям і медсестрам не просто. Але ж великою мірою від них залежить життя людей. Не кинути у коридорі на кілька годин, як собаку. Це у нас таке відбувається в інфекційному відділенні. А що буде далі? Попереду ще гірше буде.

Чому не роблять тести всім людям з типовими ознаками ковіду?

Чому їм ставлять діагноз ОРВІ? Бо наказ є: лише тим робити, хто у тяжкому стані або з пневмонією.  Бо лабораторія пологового вже як може викручується. 

От питання меру: Чому людям на прийомі у сімейного лікаря відмовляють  у ПЦР - діагностиці? 

Пояснення лікаря: немає коштів. Робимо лише тим, у кого пневмонія. Ну й що, що нюх зник. У вас ОРВІ.

Ото така статистика  

 


34 0
167
DNIWE:
Сьогодні, 19:13

Шо за дичь, про "разговаривать по телефону"? Ну ок - можно же не разговаривать, а писать смс-ки, или если мама продвинутая - то есть вайбер, воцап - переписываться можно хоть целый день - и маска этому не помеха.

Просто количество нормальных врачей точно такое же, как и нормальных судей, прокуроров, полицейских и т.п. бюджетных работников. Подавляющее большинство из них рядового гражданина вообще за человека не считает


42 3
14
aleks:
Сьогодні, 19:28

на самом деле тут можно понять обе стороны. врач занят больными, ему не до разговоров с каждым родственником. но и родственники должны тоже знать состояние своего родного. тут нужен какой-то центр который бы оперативно отдавал информацию по больному. человек звонит в приемную, а медсестра или администратор смотрят по компьютеру состояние больного и отвечает. врач то осмотр делает и куда-то это заносит. а в данном случае родственники вообще не понимали что происходит.
и это не вопрос конкретного врача, а всей (всех) больниц.
э-гей, местные депутаты - сделайте что-нибудь ДО выборов, а не мост обещайте. 


26 2
39
rva:
Сьогодні, 19:44

Интересная позиция главного врача: нас мало, вас много. Нас должно стать меньше?


29 6
2 223
zzzzzz:
Сьогодні, 19:46

а что с транспортом в городе? опять селедок трамбуют?


12 3
267
shoni1970:
Сьогодні, 20:12

Цитата: rva

Интересная позиция главного врача: нас мало, вас много. Нас должно стать меньше?

Если завтра эти врачи уйдут, вам станет легче?

 


11 6
219
enic:
Сьогодні, 20:26

Дійсно, невже не можна хоч смс написати?


5 3
39
rva:
Сьогодні, 20:32

Цитата: shoni1970
Цитата: rva

Интересная позиция главного врача: нас мало, вас много. Нас должно стать меньше?

Если завтра эти врачи уйдут, вам станет легче?

 

Если завтра эти врачи уйдут, вам станет легче?

 


4 4
45
ww:
Сьогодні, 20:45

Цитата: enic

Дійсно, невже не можна хоч смс написати?

Моя мама, наприклад, не може писати смс. Ми ж не знаємо, який вік жінки. Часто пенсіонери не вміють писати смс, а лише відповідають на дзвінки.


3 1
268
ulyanov:
Сьогодні, 20:52

Цитата: aleks
местные депутаты - сделайте что-нибудь ДО выборов

Схоже, що з депутатів цей сайт читаю лише я. 

Тож я написав - я підніму це питання.

Цитата: aleks
еловек звонит в приемную, а медсестра или администратор смотрят по компьютеру состояние больного и отвечает.

Тут не так все просто, бо є лікарська таємниця, яка забороняє розголошувати медичні діагнози, тим більше будь-кому, хто зателефонує.

 

Але, думаю, рішення знайдемо


7 4
2
SvetNik:
Сьогодні, 21:26

Цитата: enic

Дійсно, невже не можна хоч смс написати?

Це про мою маму стаття. Коли людина під ШВЛ, то вона нічого написати не може. І якби не допомога журналістів, то я б уже два дні не знала де моя мама і що з нею. 


16 0
267
vortex:
Сьогодні, 22:54

Цитата: ulyanov
Але, думаю, рішення знайдемо

 

Та рішення дуже просте. Є там у вас у виконкомі пан Середа, який мав організувати всі процеси в галузі охорони здоров'я. В тому числі і комунікацію з родичами. От теперь посадити його на телефон і нехай відповідпє на дзвінки. Хоч якась користь була б з нього...


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