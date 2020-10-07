Почему, попав в инфекционное отделение, пациенты с COVID-19 перестают отвечать на звонки? Что с ними там делают?

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 4 785 Коментарів: 15

В редакцию «Телеграфа» обратилась Светлана Ч. Она была в панике. Её мама, Вера Александровна, с диагнозом COVID-19 попала в инфекционное отделение больницы «Кременчугской». Госпитализировали её в субботу, 3 октября. В среду, 7 октября, Веру Александровну перевели в реанимацию. После этого она перестала отвечать на звонки дочери. Светлана весь день пыталась получить в приемном отделении информацию о состоянии здоровья мамы. Медсестра из приемного отвечала одно и то же: информации нет, ходить узнавать о каждом пациенте я не буду, ждите.

Чего ждать, когда мама лежит в реанимации, никто не объяснял.







«Это просто страшно!»

Вот что рассказала Светлана:



– Я вам позвонила, потому что это просто страшно! Человек попал в больницу и пропал, ничего невозможно узнать! С врачами связаться невозможно! Девочки сидят в приемном, отвечают одно и то же – информации нет – и бросают трубку! Если информации нет, если вы её не даете, зачем вы тогда пишете на заборе: звоните с часу до трех?! Куда звонить?! Зачем звонить, если ничего не говорят?! Я весь день бьюсь головой об эту глухую стену, я не знаю, что мне делать?! У меня нет блата, нет связей, я просто хочу узнать, что с моей мамой! Вы знаете, что её первый раз вообще не приняли в больницу?! Первого скорая её привезла, маме было уже очень плохо, высокая температура, до 40 градусов. А там сказали: мест нет, лечитесь дома. Мы принимаем только тех, кто уже на носилках! Так что, лежать дома, ждать, когда скорая понесет на носилках?! Что это такое, скажите?! Они же всё замалчивают, замалчивают, что мест в больнице нет, всё замалчивают! И никто ничего не узнает, потому что простой человек никуда не может достучаться! Я вам позвонила, чтобы к мэру достучаться! Чтобы он не выборами занимался, не борды свои развешивал по городу, а занимался местами в больнице! Видно же, что людей всё больше болеет, ещё несколько недель и будет кошмар! Скажите, что мне делать?!





Рассказ Светланы практически поставил нас в тупик. Действительно, что делать обычному человеку без связей, у которого мама лежит в реанимации с диагнозом COVID-19, и связи с ней нет? А у человека есть только один номер телефона – телефон приемного отделения, где ему отвечают, что информации о состоянии здоровья мамы нет. Фамилию лечащего врача человек не знает, ему никто её не говорит. Номер телефона этого врача тем более неизвестен. С заведующей отделением связаться невозможно. Что делать?



Можно, конечно, звонить в горздрав и на горячую линию МОЗ. Но когда они отреагируют? А реанимация – такое отделение, где информация может меняться не только каждый час, но и через несколько минут.





«ТелеграфЪ» уже вечером обратился напрямую к директору больницы «Кременчугской» Оксане Корляковой. Она сняла трубку и ответила на наши вопросы.







«Почему вы всегда только на стороне пациента?! А моих сотрудников кто пожалеет?!»

Оксана Корлякова



– Оксана Викторовна, к нам обратилась Светлана Ч. Её мама лежит в реанимации инфекционного отделения с диагнозом COVID-19. Почему Светлане ни врач, ни медсестра приемного не дают информацию о состоянии здоровья её мамы?

– Я вам отвечу. В отделении 57 человек лежит, врач на обход идет в защитном костюме, взять телефон он не может, он лежит в ординаторской или в его одежде, из-под костюма он его не достанет. И честно говоря, мне очень обидно за наших врачей, люди не понимают, как они сейчас перегружены!



– Что же делать родственникам пациентов, находящихся в инфекционном отделении? Где им получить информацию о состоянии здоровья родных?

– Я их прекрасно понимаю, но мне очень жалко моих сотрудников, они уже настолько устали! Почему вы не хотите войти в наше положение? Нас кто-то пожалеет?! Я постоянно на работе, я езжу в инфекцию, мои два начмеда вообще там живут, у нас каждый день начинается и заканчивается инфекцией! Мы работаем над тем, чтобы увеличить количество кислорода, потому что каждый день очень большой расход, мы всё делаем. Вот честно, я ни разу не видела, чтобы вы что-нибудь хорошее про нас написали, один негатив! Так же тоже нельзя! Почему вы всегда на стороне пациента?! А моих сотрудников кто пожалеет?!



– Мы на стороне пациента, потому что они звонят нам, когда уже потеряли надежду чего-то добиться самостоятельно. У Светы мама в реанимации и сутки о ней нет никакой информации, она же с ума сходит от неизвестности...

– Я прекрасно это понимаю. Направляйте этих людей ко мне, я выясню, что там, и отвечу на их вопросы. Я беру трубку, я со всеми родственниками тяжелых пациентов общаюсь, я понимаю этих людей, чьи родственники лежат за забором. За стеной, и о них ничего неизвестно. Я их прекрасно понимаю, но медсестра физически не может знать информацию о 57 пациентах, и доктор физически не в состоянии это сделать! Я не знаю, нам нужно ещё порядка четырех врачей, чтобы каждый взял по десять пациентов и мог отвечать на вопросы! Нам просто некогда этим заниматься, они все уже на нервах, все устали и физически, и морально! Пусть эти люди звонят мне, я буду отвечать на звонки.













Почему пациенты перестают выходить на связь





– Почему мама Светланы перестала брать трубку, не отвечает на звонки?

– Я узнаю подробней, почему мама этой женщины не берет трубку, Но если она в реанимации, то они все лежат с кислородными масками. Мы им запрещаем говорить по телефону, потому что постоянно идут эти звонки и получается – пациент одел маску, пациент снял маску. Смысл давать ему тогда кислород? Он же уходит в воздух! Они же не закрывают и не открывают кран. Кислород они получают почти целый день. Она сняла эту маску, положила рядом с собой и говорит по телефону, а кислород уходит в палату! А мы потом бегаем, думаем, как сделать так, чтобы этот кислород не заканчивался! У нас все здесь работают на износ, хоть кто-нибудь об этом думает?!









Почему маму Светланы не приняли в больницу с первого раза





– Почему маму Светланы не приняли в инфекционное отделение в четверг, первого октября, а госпитализировали только третьего?

– Потому что у её мамы состояние было стабильное, а принимают тех, у кого низкая сатурация (показатель насыщения крови кислородом, ред.). Мы физически не может принять всех таких пациентов, их много лечится на дому.



– Первого октября маме Светланы сказали, что в отделении нет мест. У вас не хватает койкомест в инфекционном отделении?

– Количество койкомест у нас ограничено. Если мы будем брать всех, мест не хватит. Над этим работают, будет разворачиваться ещё одна госпитальная база для пациентов.



– Это в первой больнице и в «Правобережной»?

– Да.













Ответы на ключевые вопросы

Здесь мы собрали ответы на основные вопросы, которые чаще всего задают читатели по поводу инфекционного отделения больницы «Кременчугской»:



Где получить информацию о состоянии здоровья родных?

Официально информация получается в приемном отделении инфекционного отделения.

Телефон: (063) 337-80-64.



Если в приемном получить информацию не удается, звонить в приемную директора больницы «Кременчугской». Телефон приемной: (063) 337-81-05. Директор пообещала отвечать на вопросы родственников пациентов инфекционного отделения.



Почему пациенты инфекционного отделения не отвечают на звонки

Пациентам, чье состояние ухудшилось и им дают кислород, запрещено говорить по телефону – потому что для этого им нужно снять кислородную маску, а снимать её нельзя.



Почему не всех пациентов с COVID-19 принимают в инфекционное отделением

В инфекционное отделение госпитализируют пациентов с низким уровнем сатурации. Нормальный уровень сатурации – 95-100%. Низкий – менее 90%. Критично низкий – менее 80%. Если показатели сатурации не достигли уровня «низкий», пациента отправляют домой лечиться амбулаторно.







О главном

Директор больницы «Кременчугской» Оксана Корлякова связалась со Светланой и ответила на вопросы по поводу состояния её мамы.



В этой истории есть ещё несколько важных и пока нерешенных проблем. Продолжение следует.