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Кременчук, Місцеві вибори 2020

У тервиборчкомі Кременчука не знають, що робити з «Європейською солідарністю»

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 095 Коментарів: 5

Члени комісії вирішили звернутися до Центральної виборчої комісії

На засіданні Кременчуцька міська територіальна виборча комісія вирішила звернутися до Центральної виборчої комісії, щоб ЦВК роз'яснила, як діяти з реєстрацією списку «Європейської солідарності» на вибори до Кременчуцької міської ради.


- 4 заяви (від громадян Бабаєва, Бурякової, Бабенко та Сироватко - ред.) надійшли до територіальної виборчої комісії, між розглядом першої інстанції та апеляційної інстанції. Заявлені особи повідомляли, що до проведення конференції 23 вересня звернулися до партії з проханням не подавати документи на реєстрацію кандидатів. При цьому ці заяви були нотаріально посвідчені. В одній із таких заяв було зазначено, що людина, ознайомившись із заявою, яка подана від його імені, зазначає що там не її підпис. Людина звернулася до комісії, а ми - звернулися до Кременчуцького відділу поліції про вчинення кримінального правопорушення, - сказав член виборчої комісії Дмитро Мельник.


За словами члена комісії Дмитра Мельника (від «Європейської солідарності») за цією заявою було відкрите кримінальне провадження. Голова комісії Руслан Бушман та Дмитро Мельник надали свідчення у поліції.


Щоб не втягувати комісію у судові розбірки, члени комісії вирішили звернутися до Центральної виборчої комісії.




Представниця «Європейської солідарності» на засіданні заявила, що виборча комісія має розглянути та зареєструвати їх кандидатів, з урахуванням кандидатів, які звернулися до комісії з відмовою. Й зауважила, що судові рішення мають виконуватися.


Проте на засіданні комісії перейшли до розгляду другого питання.


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Нагадаємо, що 29 вересня виборча комісія ухвалила рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати до Кременчуцької міської ради від Європейської солідарності.


Полтавський суд зобов’язав Кременчуцьку територіальну виборчу комісію заново розглянути питання реєстрації списку ЄС. Згодом харківський апеляційний суд залишив це рішення без змін.


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Автор: Альона Душенко
Теги: місцеві вибори вибори Європейська солідарність
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

370
Кавоман:
Сьогодні, 08:49

Враховуючи, що проблеми є тільки у «Європейської солідарності», то схоже що інших фіолетова команда або не боїться, або вже домовилася, або вони і так свої...


25 1
151
LYuSIYa:
Сьогодні, 08:52

Якщо людина не може виконувати свою роботу - таку людину звільняють.


14 0
102
Fedyaev_D:
Сьогодні, 10:34

Цирк ***


10 0
43
шиш:
Сьогодні, 11:00

Відмовляють в інтересах якої партії?Як вони бояться Європейської солідарності.Бо вже при цій владі нахапались мабуть і бояться свого майбутнього ?



Цитата: Кавоман
фіолетова команда або не боїться, або вже домовилася, або вони і так свої...

 

Надіються на гречку.Тихим сапом беруть.Бо ще з треба чергові вілли на берегах Дніпра вибудувати.


5 0
102
Fedyaev_D:
Сьогодні, 12:22

У администрации можно уточнить почему второе слово в моем комметнарии зазвездили? Слово не относится к ненормативной лексике ни по каким канонам. Это пейоратив  - слова и словосочетания, выражающие отрицательную оценку чего-либо или кого-либо, неодобрение, порицание, иронию или презрение.


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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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