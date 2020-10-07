У тервиборчкомі Кременчука не знають, що робити з «Європейською солідарністю»

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 095 Коментарів: 5

На засіданні Кременчуцька міська територіальна виборча комісія вирішила звернутися до Центральної виборчої комісії, щоб ЦВК роз'яснила, як діяти з реєстрацією списку «Європейської солідарності» на вибори до Кременчуцької міської ради.





- 4 заяви (від громадян Бабаєва, Бурякової, Бабенко та Сироватко - ред.) надійшли до територіальної виборчої комісії, між розглядом першої інстанції та апеляційної інстанції. Заявлені особи повідомляли, що до проведення конференції 23 вересня звернулися до партії з проханням не подавати документи на реєстрацію кандидатів. При цьому ці заяви були нотаріально посвідчені. В одній із таких заяв було зазначено, що людина, ознайомившись із заявою, яка подана від його імені, зазначає що там не її підпис. Людина звернулася до комісії, а ми - звернулися до Кременчуцького відділу поліції про вчинення кримінального правопорушення, - сказав член виборчої комісії Дмитро Мельник.





За словами члена комісії Дмитра Мельника (від «Європейської солідарності») за цією заявою було відкрите кримінальне провадження. Голова комісії Руслан Бушман та Дмитро Мельник надали свідчення у поліції.





Щоб не втягувати комісію у судові розбірки, члени комісії вирішили звернутися до Центральної виборчої комісії.





Представниця «Європейської солідарності» на засіданні заявила, що виборча комісія має розглянути та зареєструвати їх кандидатів, з урахуванням кандидатів, які звернулися до комісії з відмовою. Й зауважила, що судові рішення мають виконуватися.





Проте на засіданні комісії перейшли до розгляду другого питання.









Нагадаємо, що 29 вересня виборча комісія ухвалила рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати до Кременчуцької міської ради від Європейської солідарності.





Полтавський суд зобов’язав Кременчуцьку територіальну виборчу комісію заново розглянути питання реєстрації списку ЄС. Згодом харківський апеляційний суд залишив це рішення без змін.



