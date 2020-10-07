У тервиборчкомі Кременчука не знають, що робити з «Європейською солідарністю»

На засіданні Кременчуцька міська територіальна виборча комісія вирішила звернутися до Центральної виборчої комісії, щоб ЦВК роз'яснила, як діяти з реєстрацією списку «Європейської солідарності» на вибори до Кременчуцької міської ради.
За словами члена комісії Дмитра Мельника (від «Європейської солідарності») за цією заявою було відкрите кримінальне провадження. Голова комісії Руслан Бушман та Дмитро Мельник надали свідчення у поліції.
Щоб не втягувати комісію у судові розбірки, члени комісії вирішили звернутися до Центральної виборчої комісії.
Представниця «Європейської солідарності» на засіданні заявила, що виборча комісія має розглянути та зареєструвати їх кандидатів, з урахуванням кандидатів, які звернулися до комісії з відмовою. Й зауважила, що судові рішення мають виконуватися.
Проте на засіданні комісії перейшли до розгляду другого питання.
Нагадаємо, що 29 вересня виборча комісія ухвалила рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати до Кременчуцької міської ради від Європейської солідарності.
Полтавський суд зобов’язав Кременчуцьку територіальну виборчу комісію заново розглянути питання реєстрації списку ЄС. Згодом харківський апеляційний суд залишив це рішення без змін.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.