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Кременчук, Полтавщина

Президентом Національної академії наук України став уродженець Полтавщини

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У керівне крісло сів Анатолій Загородній

7 жовтня відбулися вибори Президента Національної академії наук України. Шляхом таємного голосування двома третинами голосів виборців Президентом Національної академії наук України обрали академіка Анатолія Глібовича Загороднього. Про це інформує пресслужба НАН України.


Відомо, що Анатолій Загородній народився 29 січня 1951 у селищі Велика Багачка Полтавської області. Закінчив Харківський університет (1972) і відтоді працює в Інституті теоретичної фізики НАН України (з 1989 — заступник директора, з 2003 — директор). Протягом 1992-2005 — також професор Києво-Могилянської академії, від 1996 — Київського університету. У 2009-11 років — головний учений секретар НАН України.


Має наукові праці в галузі теоретичної та математичної фізики, теорії плазми, статистичної фізики. Розробив статистичну теорію просторово-обмежених плазменно-молекулярних систем, послідовну кінетичну теорію запорошеної плазми і сформулював строгі мікроскопічні рівняння й ланцюжок рівнянь Боголюбова для такої плазми. Розвинув теорію гальмівного випромінювання у плазменно-молекулярних системах

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: фізик наука
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