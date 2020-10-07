На Полтавщині Daewoo Lanos з'їхав у кювет

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 680 Коментарів: 1

Вранці 6 жовтня на автошляху «Шишаки-Баранівка», на території колишнього Шишацького району, сталася автопригода. Про неї до відділення поліції повідомив черговий лікар місцевої районної лікарні. За попередньою інформацією, 29-річний водій авто Daewoo Lanos з’їхав у кювет з проїзної частини дороги. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмованого водія доставили до лікарні. Про це стало відомо від Миргородського відділу поліції.





За фактом ДТП почали розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.





Слідчі встановлюють обставини події.