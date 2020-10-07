Під Кременчуком чоловік заявив, що його катували, аби вибити зізнання у вбивстві дружини

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 1 606

Під Кременчуком чоловік заявив, що став жертвою перевертнів у погонах. Каже, з нього буквально вибивали ногами та кулаками зізнання у побитті дружини, хоча до її вбивства він нібито не причетний. Утім, судмедекспертиза показала, що бідолашна померла саме від численних ударів.





Розібратися у ситуації спробували журналісти програми «Свідок НТН».





Сергій розповів журналістам, що співробітники Кременчуцького відділу поліції вивезли його у ліс на межі між Максимівкою і Недогарками де били і катували струмом. Коли син почав шукати батька поліцейські повернули чоловіка додому. Той написав на них заяву. Наступного дня Сергій пішов до медиків, які діагностували струс мозку та перелом ребра.





А ось односельці у катування правоохоронців не надто вірять. Кажуть, що не бачили на Сергієві жодних травм.





Чоловік запевняє, що не вбивав дружини. Каже, що та пила й цього разу майже тиждень не з'являлась вдома. Коли він дізнався де вона, то пішов забирати. Нібито у дружини пішла ротом піна, Сергій викликав «швидку», але врятувати кохану не вдалося. Каже, що лікарі йому сказали, що жінка померла від епілептичного припадку.





Тоді як судмедексперти встановили, що жінку побили і та померла від травм. Сестра померлої підтвердила, що тіло Ольги було все у синцях і що раніше чоловік її вже бив.





В тому, чи катували правоохоронці підозрюваного будуть розбиратися слідчі ДБР. А в тому, хто ж забив Ольгу до смерті - слідчі Кременчуцького районного відділу поліції.