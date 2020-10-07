Камбек «Донбаса» та перемога в овертаймі в матчі з «Кременчуком»

Вчора, 21:26 Переглядів: 472 Коментарів: 1

























































































































Фото: Артем Коваленко

Хокеїсти «Кременчука» сьогодні, 7 жовтня, приймали «Донбас» у фінальній серії чемпіонату УХЛ. Після феєричного початку, коли кременчужани після першого періоду вели з рахунком 3:0, в підсумку третього довелося наздоганяти. За 5 секунд до завершення основного часу «Кременчук» зрівняв рахунок – 4:4 та перевів гру в додатковий час.





«Кременчук» - «Донбас» - 4:5 (3:0, 0:1, 1:3, 0:1)

«Кременчук»: Новицький (Гордюшин); Бабрусєв - Григорян, Хришпенц - Боєвих, Грицьких - Алексюк, Савицький - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Тютченко, Леонов - Пукс (А) - Созонов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубинин - Денискин.

«Донбас»: Трифонов (Дьяченко); Кутугин - Григорьев, Кожевников - Журавльов, Пангелов-Юлдашев - Большаков, - ; Монс - Туркін - Казаковцев, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Разумов - Захаров (К) - Карпенко, Мильохін - Карамнов – Костіков





Завтра, 8 жовтня, команди вдруге зустрінуться на льодовій арені «Айсберг».