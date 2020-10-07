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Камбек «Донбаса» та перемога в овертаймі в матчі з «Кременчуком»

Вчора, 21:26 Переглядів: 472 Коментарів: 1

 
Кременчужани після феєричного початку гри поступаються донеччанам
Фото: Артем Коваленко

Хокеїсти «Кременчука» сьогодні, 7 жовтня,  приймали «Донбас» у фінальній серії чемпіонату УХЛ. Після феєричного початку, коли кременчужани після першого періоду вели з рахунком 3:0, в підсумку третього довелося наздоганяти. За 5 секунд до завершення основного часу «Кременчук» зрівняв рахунок – 4:4 та перевів гру в додатковий час.


«Кременчук» - «Донбас» - 4:5 (3:0, 0:1, 1:3, 0:1)

«Кременчук»: Новицький (Гордюшин); Бабрусєв - Григорян, Хришпенц - Боєвих, Грицьких - Алексюк, Савицький - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Тютченко, Леонов - Пукс (А) - Созонов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубинин - Денискин.

«Донбас»: Трифонов (Дьяченко); Кутугин - Григорьев, Кожевников - Журавльов, Пангелов-Юлдашев - Большаков, - ; Монс - Туркін - Казаковцев, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Разумов - Захаров (К) - Карпенко, Мильохін - Карамнов – Костіков


Завтра, 8 жовтня, команди вдруге зустрінуться на льодовій арені «Айсберг».

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: хокей ХК Кременчук Донбас
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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Zloy_kachan:
Вчора, 21:36

Журналисты совсем тупицы??? Яка "перемога???" уже заскринил вашу тупость. Или у вас "перемога" как и в целом по стране?



А еше матч будет не завтра, а 09.10. Альона Душенко не пишите больше про хоккей, это не ваше.


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