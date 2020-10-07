ДТП на Київській: зіткнулися кілька машин

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За попередньою інформацією в автопригоду потрапили три автівки

Сьогодні увечері, 7 жовтня, на вулиці Київській, біля «Айсберга», сталася ДТП. Попередньо відомо, що зіткнулися три машини.



