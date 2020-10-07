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Надзвичайні новини

ДТП на Київській: зіткнулися кілька машин

Сьогодні, 19:49 Переглядів: 212

 

За попередньою інформацією в автопригоду потрапили три автівки

Сьогодні увечері, 7 жовтня, на вулиці Київській, біля «Айсберга», сталася ДТП. Попередньо відомо, що зіткнулися три машини.


 

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ДТП
компанія «Інтера Люкс»

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