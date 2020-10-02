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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Кременчугская «Европейская солидарность» выиграла суд: теризбирком повторно рассмотрит документы

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 298 Коментарів: 2

Апелляционный суд отказал ТИК, оставив решение полтавского суда в силе

Кременчугская «Европейская солидарность» выиграла суд - теризбирком повторно рассмотрит документы.


В Харькове рассматрели апелляционную жалобу Кременчугского городского теризбиркома по решению Полтавского окружного админсуда, который отменил незаконное решение Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии, которая отказала в регистрации всех кандидатов в депутаты Кременчугского горсовета от «Европейской Солидарности». Сегодня апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу и отказал ТИК, оставив решение полтавского суда в силе.


Теперь Кременчугская ТИК должна повторно рассмотреть документы, представленные ЕС.


Напомним, 29 сентября Кременчугская территориальная городская избирательная комиссия отказала в регистрации всем кандидатам в горсовет от партии «Европейская солидарность» (ЕС). 30 сентября, руководитель избирательного штаба партии Сергей Ярош сообщил «Телеграфу», что их юристы готовят исковое заявление в Полтавский окружной административный суд – ЕС оспорит решение теризбиркома.


Перед тем, как теризбирком отказал ЕС в регистрации, 13 кандидатов из списка ЕС внезапно написали заявления об отказе участвовать в выборах.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Європейська солідарність местные выборы избирательная комиссия суд
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Коментарі: 2

17
Гуру:
Сьогодні, 17:57

боятся зе *** ЕС! значит правильно Алексеевич действует!!! За ЕС!!!


6 5
477
mangust-1:
Сьогодні, 17:59

Фіолетова *** тільки пропіарила ЄС,з чим і вітаємо!


5 2

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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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