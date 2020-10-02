Апелляционный суд отказал ТИК, оставив решение полтавского суда в силе
Кременчугская «Европейская солидарность» выиграла суд - теризбирком повторно рассмотрит документы.
В Харькове рассматрели апелляционную жалобу Кременчугского городского теризбиркома по решению Полтавского окружного админсуда, который отменил незаконное решение Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии, которая отказала в регистрации всех кандидатов в депутаты Кременчугского горсовета от «Европейской Солидарности». Сегодня апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу и отказал ТИК, оставив решение полтавского суда в силе.
Теперь Кременчугская ТИК должна повторно рассмотреть документы, представленные ЕС.
Напомним, 29 сентября Кременчугская территориальная городская избирательная комиссия отказала в регистрации всем кандидатам в горсовет от партии «Европейская солидарность» (ЕС). 30 сентября, руководитель избирательного штаба партии Сергей Ярош сообщил «Телеграфу», что их юристы готовят исковое заявление в Полтавский окружной административный суд – ЕС оспорит решение теризбиркома.
Перед тем, как теризбирком отказал ЕС в регистрации, 13 кандидатов из списка ЕС внезапно написали заявления об отказе участвовать в выборах.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.