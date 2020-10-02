Кременчугская «Европейская солидарность» выиграла суд: теризбирком повторно рассмотрит документы

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 298 Коментарів: 2

Кременчугская «Европейская солидарность» выиграла суд - теризбирком повторно рассмотрит документы.



В Харькове рассматрели апелляционную жалобу Кременчугского городского теризбиркома по решению Полтавского окружного админсуда, который отменил незаконное решение Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии, которая отказала в регистрации всех кандидатов в депутаты Кременчугского горсовета от «Европейской Солидарности». Сегодня апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу и отказал ТИК, оставив решение полтавского суда в силе.





Теперь Кременчугская ТИК должна повторно рассмотреть документы, представленные ЕС.





Напомним, 29 сентября Кременчугская территориальная городская избирательная комиссия отказала в регистрации всем кандидатам в горсовет от партии «Европейская солидарность» (ЕС). 30 сентября, руководитель избирательного штаба партии Сергей Ярош сообщил «Телеграфу», что их юристы готовят исковое заявление в Полтавский окружной административный суд – ЕС оспорит решение теризбиркома.





Перед тем, как теризбирком отказал ЕС в регистрации, 13 кандидатов из списка ЕС внезапно написали заявления об отказе участвовать в выборах.