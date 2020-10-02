Де й о котрій 7 жовтня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 18:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
7 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Марусі Чурай, 19-60,
- вул. Козацька, 69-134,
- вул. Джерельна, 16,18,
- пров. Рокосовського, 1-36,
- пров. Делегатський, 3-12,
- пров. Ровенський, 3-44.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. 29 Вересня, 8, 10/24,
- вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 24/40,
- вул. Івана Мазепи, 28,30,
- вул. Ігоря Сердюка, 27, 27 "Б", 31/16,
- вул. Небесної Сотні, 27-Б, 49а,
- вул. Майора Борищака, 3, 6/20, 22/8,
- б-р Пушкіна, 28/2,
- вул. Кагамлицька, 1-60,
- пров. Північний, 1-26,
- пров. Ювілейний, 3-20,
- пров. Чкалова, 22-34,
- пров. Інтернаціональний, 19, 19а,
- пров. Леонова, 169,
- вул. Чорноморська, 15-64,
- вул. Гайдамацька, 11-46,
- вул. Космонавтів, 39-76,
- вул. Кавалерійська, 8-49,
- вул. Василя Стуса, 32-64,
- пров. Чигиринський, 1-17,
- пров. Бородинський 1-21,
- пров. Олега Ольжича, 1-32.