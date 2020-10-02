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Де й о котрій 7 жовтня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 404

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

7 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Марусі Чурай, 19-60,
  • вул. Козацька, 69-134,
  • вул. Джерельна, 16,18,
  • пров. Рокосовського, 1-36,
  • пров. Делегатський, 3-12,
  • пров. Ровенський, 3-44.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. 29 Вересня, 8, 10/24,
  • вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 24/40,
  • вул. Івана Мазепи, 28,30,
  • вул. Ігоря Сердюка, 27, 27 "Б", 31/16,
  • вул. Небесної Сотні, 27-Б, 49а,
  • вул. Майора Борищака, 3, 6/20, 22/8,
  • б-р Пушкіна, 28/2,
  • вул. Кагамлицька, 1-60,
  • пров. Північний, 1-26,
  • пров. Ювілейний, 3-20,
  • пров. Чкалова, 22-34,
  • пров. Інтернаціональний, 19, 19а,
  • пров. Леонова, 169,
  • вул. Чорноморська, 15-64,
  • вул. Гайдамацька, 11-46,
  • вул. Космонавтів, 39-76,
  • вул. Кавалерійська, 8-49,
  • вул. Василя Стуса, 32-64,
  • пров. Чигиринський, 1-17,
  • пров. Бородинський 1-21,
  • пров. Олега Ольжича, 1-32.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваоблэнерго график отключения
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