Де й о котрій 7 жовтня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 404

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

7 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Марусі Чурай, 19-60,

вул. Козацька, 69-134,

вул. Джерельна, 16,18,

пров. Рокосовського, 1-36,

пров. Делегатський, 3-12,

пров. Ровенський, 3-44.





З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: