Тервиборчком виключив зі списків кандидатку від «Свободи»

6 жовтня відбулося чергове засідання кременчуцької міської територіальної виборчої комісії.
До комісії 5 жовтня надійшло звернення від Полтавської обласної організації ВО «Свобода», яким партія просить тервиборчком скасувати реєстрацію кандадата в депутати Кременчуцької міської ради Педоренко Юлії Яківни і виключити її з виборчих списків.
Кандидатка мала 10-й номер в єдиному виборчому списку та 3-й в територіальному виборчому списку по округу №1.
Комісія підтримала виключення кандидата зі списків.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.