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Кременчук, Місцеві вибори 2020

Тервиборчком виключив зі списків кандидатку від «Свободи»

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 603

 

Про це комісію прохала обласна організація партії

6 жовтня відбулося чергове засідання кременчуцької міської територіальної виборчої комісії.


До комісії 5 жовтня надійшло звернення від Полтавської обласної організації ВО «Свобода», яким партія просить тервиборчком скасувати реєстрацію кандадата в депутати Кременчуцької міської ради Педоренко Юлії Яківни і виключити її з виборчих списків.


Сергей Брылев и Сергей Галата идут от «Свободы» в Полтавский облсовет


Кандидатка мала 10-й номер в єдиному виборчому списку та 3-й в територіальному виборчому списку по округу №1.


Комісія підтримала виключення кандидата зі списків.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: теризбирком Свобода кандидаты
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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