Тервиборчком виключив зі списків кандидатку від «Свободи»

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 603

Про це комісію прохала обласна організація партії

6 жовтня відбулося чергове засідання кременчуцької міської територіальної виборчої комісії.





До комісії 5 жовтня надійшло звернення від Полтавської обласної організації ВО «Свобода», яким партія просить тервиборчком скасувати реєстрацію кандадата в депутати Кременчуцької міської ради Педоренко Юлії Яківни і виключити її з виборчих списків.









Кандидатка мала 10-й номер в єдиному виборчому списку та 3-й в територіальному виборчому списку по округу №1.





Комісія підтримала виключення кандидата зі списків.