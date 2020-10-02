Сергей Брылев и Сергей Галата идут от «Свободы» в Полтавский облсовет

«Свобода» ведет в облсовет девять кандидатов
От партии «Свобода» в Полтавский облсовет идет восемь кременчужан, плюс первый кандидат – Анатолий Ханко (заместитель главы Полтавского облсовета). Среди кандидатов есть очень колоритные фигуры.
Сергей Брылев (№6) – кременчугский художник, известный своими патриотичными муралами. Самый знаменитый из них – портрет Тараса Шевченко на стене дома возле электростанции. Пару месяцев назад Брылев заявил, что будет участвовать в местных выборах. Сказал, что в нынешнем году в политику мощным потоком идут антиукраинские силы, он собирается с ними бороться.
А Сергей Галата (№3) – непотопляемый кременчугский строитель. Непотопляемый, потому что он регулярно получает заказы на ремонт и строительство объектов коммунальной сферы, там у него регулярно случаются скандалы – то крыша в детсаду потекла, то ремонт спортзала в 11 лицее затянули до зимы – мэр его регулярно ругает, но и после этого Галата снова получает заказы на коммунальные объекты. Ранее Сергей Галата возглавлял кременчугскую городскую парторганизацию «Свободы», потом его сменил на этом посту Красовский. И вот Галата снова в «Свободе» (а Красовского там уже нет). Кстати, Галата – бывший сотрудник СБУ.
Список кандидатов от «Свободы» в Полтавский облсовет:
1. ПЛЕСКАЧ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Громадянин України, народився 06.10.1976 р., освіта вища, безпартійний, ФОП Плескач А.А., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.
2. ДУДУРА ВІКТОР ІВАНОВИЧ
Громадянин України, народився 10.03.1965 р., освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.
3. ГАЛАТА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Громадянин України, народився 04.03.1974 р., освіта вища, безпартійний, ПП «Будмонтажпроект-17», Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.
4. ДРОЗДОВА ЮЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА
Громадянка України, народилася 11.10.1980 р., освіта загальна середня, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.
5. ГОРДІЄНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
Громадянка України, народилася 13.09.1989 р., освіта загальна середня, безпартійна, КНМП «Центр медико-санітарної експертизи №1» м. Кременчука, Заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.
6. БРИЛЬОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Громадянин України, народився 27.02.1982 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.
7. ВІТКО АЛЛА ПЕТРІВНА
Громадянка України, народилася 26.09.1963 р., освіта вища, безпартійна, Глобинський територіальний центр соціального обслуговування, Соціальний робітник, місце проживання: Манжелія, Глобинський район, Полтавська обл.
8. КОЛЕСНИК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Громадянин України, народився 16.03.1981 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.
В материале использована информация официального сайта Центральной избирательной комиссии.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.