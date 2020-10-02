Сергей Брылев и Сергей Галата идут от «Свободы» в Полтавский облсовет

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 484

От партии «Свобода» в Полтавский облсовет идет восемь кременчужан, плюс первый кандидат – Анатолий Ханко (заместитель главы Полтавского облсовета). Среди кандидатов есть очень колоритные фигуры.





Сергей Брылев (№6) – кременчугский художник, известный своими патриотичными муралами. Самый знаменитый из них – портрет Тараса Шевченко на стене дома возле электростанции. Пару месяцев назад Брылев заявил, что будет участвовать в местных выборах. Сказал, что в нынешнем году в политику мощным потоком идут антиукраинские силы, он собирается с ними бороться.





А Сергей Галата (№3) – непотопляемый кременчугский строитель. Непотопляемый, потому что он регулярно получает заказы на ремонт и строительство объектов коммунальной сферы, там у него регулярно случаются скандалы – то крыша в детсаду потекла, то ремонт спортзала в 11 лицее затянули до зимы – мэр его регулярно ругает, но и после этого Галата снова получает заказы на коммунальные объекты. Ранее Сергей Галата возглавлял кременчугскую городскую парторганизацию «Свободы», потом его сменил на этом посту Красовский. И вот Галата снова в «Свободе» (а Красовского там уже нет). Кстати, Галата – бывший сотрудник СБУ.





Список кандидатов от «Свободы» в Полтавский облсовет:





1. ПЛЕСКАЧ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Громадянин України, народився 06.10.1976 р., освіта вища, безпартійний, ФОП Плескач А.А., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.



2. ДУДУРА ВІКТОР ІВАНОВИЧ

Громадянин України, народився 10.03.1965 р., освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.



3. ГАЛАТА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Громадянин України, народився 04.03.1974 р., освіта вища, безпартійний, ПП «Будмонтажпроект-17», Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.



4. ДРОЗДОВА ЮЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА

Громадянка України, народилася 11.10.1980 р., освіта загальна середня, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.



5. ГОРДІЄНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Громадянка України, народилася 13.09.1989 р., освіта загальна середня, безпартійна, КНМП «Центр медико-санітарної експертизи №1» м. Кременчука, Заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.



6. БРИЛЬОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Громадянин України, народився 27.02.1982 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.



7. ВІТКО АЛЛА ПЕТРІВНА

Громадянка України, народилася 26.09.1963 р., освіта вища, безпартійна, Глобинський територіальний центр соціального обслуговування, Соціальний робітник, місце проживання: Манжелія, Глобинський район, Полтавська обл.



8. КОЛЕСНИК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Громадянин України, народився 16.03.1981 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.



В материале использована информация официального сайта Центральной избирательной комиссии.



