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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Сергей Брылев и Сергей Галата идут от «Свободы» в Полтавский облсовет

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 484

«Свобода» ведет в облсовет девять кандидатов

От партии «Свобода» в Полтавский облсовет идет восемь кременчужан, плюс первый кандидат – Анатолий Ханко (заместитель главы Полтавского облсовета). Среди кандидатов есть очень колоритные фигуры.


Сергей Брылев (№6) – кременчугский художник, известный своими патриотичными муралами. Самый знаменитый из них – портрет Тараса Шевченко на стене дома возле электростанции. Пару месяцев назад Брылев заявил, что будет участвовать в местных выборах. Сказал, что в нынешнем году в политику мощным потоком идут антиукраинские силы, он собирается с ними бороться.


А Сергей Галата (№3) – непотопляемый кременчугский строитель. Непотопляемый, потому что он регулярно получает заказы на ремонт и строительство объектов коммунальной сферы, там у него регулярно случаются скандалы – то крыша в детсаду потекла, то ремонт спортзала в 11 лицее затянули до зимы – мэр его регулярно ругает, но и после этого Галата снова получает заказы на коммунальные объекты. Ранее Сергей Галата возглавлял кременчугскую городскую парторганизацию «Свободы», потом его сменил на этом посту Красовский. И вот Галата снова в «Свободе» (а Красовского там уже нет).  Кстати, Галата – бывший сотрудник СБУ.


Список кандидатов от «Свободы» в Полтавский облсовет:


1. ПЛЕСКАЧ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Громадянин України, народився 06.10.1976 р., освіта вища, безпартійний, ФОП Плескач А.А., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.


2. ДУДУРА ВІКТОР ІВАНОВИЧ
Громадянин України, народився 10.03.1965 р., освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.


3. ГАЛАТА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Громадянин України, народився 04.03.1974 р., освіта вища, безпартійний, ПП «Будмонтажпроект-17», Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.


4. ДРОЗДОВА ЮЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА
Громадянка України, народилася 11.10.1980 р., освіта загальна середня, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.


5. ГОРДІЄНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
Громадянка України, народилася 13.09.1989 р., освіта загальна середня, безпартійна, КНМП «Центр медико-санітарної експертизи №1» м. Кременчука, Заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.


6. БРИЛЬОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Громадянин України, народився 27.02.1982 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.


7. ВІТКО АЛЛА ПЕТРІВНА
Громадянка України, народилася 26.09.1963 р., освіта вища, безпартійна, Глобинський територіальний центр соціального обслуговування, Соціальний робітник, місце проживання: Манжелія, Глобинський район, Полтавська обл.


8. КОЛЕСНИК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Громадянин України, народився 16.03.1981 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл.


В материале использована информация официального сайта Центральной избирательной комиссии.


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Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы Полтавский облсовет ВО "Свобода" Кременчуг кандидаты
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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