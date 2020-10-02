У Кременчуці склали три протоколи за політичні білборди з порушеннями

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 371

Інспектори відділу превенції склали три протоколи на приватних підприємців, які розмістили у Кременчуці політичні білборди з порушенням. За інформацією Кременчуцького відділу поліції, агітація від різних політичних сил подалася без вихідних даних.





Адмінматеріал склали за ч.2 ст. 212-13 КУпАП (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск).





Друга частина цієї статті говорить наступне:



