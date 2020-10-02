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Надзвичайні новини, Політика

У Кременчуці склали три протоколи за політичні білборди з порушеннями

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 371

Агітаційну інформацію розмістили без вихідних даних

Інспектори відділу превенції склали три протоколи на приватних підприємців, які розмістили у Кременчуці політичні білборди з порушенням. За інформацією Кременчуцького відділу поліції, агітація від різних політичних сил подалася без вихідних даних.


Адмінматеріал склали за ч.2 ст. 212-13 КУпАП (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск).


Друга частина цієї статті говорить наступне:


розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, а так само організація такого розповсюдження - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох (51 грн) до п'яти (85 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти (340 грн) до тридцяти (510 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: білборд агітація
компанія «Інтера Люкс»

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