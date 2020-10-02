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Кременчук, Полтавщина

На два місяці перекрили ділянку дороги у Полтавські області

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 337

 

Як тепер рухатимуться автомобілі

У Полтавському районі через капремонт перекриють рух автотранспорту на автомобільній дорозі /Н-12/ - Мала Рублівка – Рунівщина - /М-03/ на ділянці км 22+079 км 28+079. Про це повідомляє пресслужба Агентства місцевих доріг у Полтавській області.


Об’їзд можливий через села Надержинщина, Сем’янівка, Петрівка і дорогу державного значення Н-12 Суми – Полтава

Невдовзі відкриють для проїзду ділянку капітального ремонту автомобільної дороги О1719274 /Суми - Полтава/ – Сем’янівка – Надержинщина (від с. Сем'янівка в напрямку Н-12).


Рухаючись з Полтави, можливо використовувати відразу альтернативний маршрут автомобільною дорогою Н-12 Суми – Полтава.

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Автор: Альона Душенко
Теги: дорога перекриття руху
компанія «Інтера Люкс»

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