На два місяці перекрили ділянку дороги у Полтавські області

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Як тепер рухатимуться автомобілі

У Полтавському районі через капремонт перекриють рух автотранспорту на автомобільній дорозі /Н-12/ - Мала Рублівка – Рунівщина - /М-03/ на ділянці км 22+079 км 28+079. Про це повідомляє пресслужба Агентства місцевих доріг у Полтавській області.





Об’їзд можливий через села Надержинщина, Сем’янівка, Петрівка і дорогу державного значення Н-12 Суми – Полтава

Невдовзі відкриють для проїзду ділянку капітального ремонту автомобільної дороги О1719274 /Суми - Полтава/ – Сем’янівка – Надержинщина (від с. Сем'янівка в напрямку Н-12).





Рухаючись з Полтави, можливо використовувати відразу альтернативний маршрут автомобільною дорогою Н-12 Суми – Полтава.