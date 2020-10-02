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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Кременчуцькому водосховищі виявили рибалку, який «виловив» 60 тисяч гривень

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 207

 

У таку суму оцінили незаконно виловлені 45 кілограмів риби

1 жовтня, близько 18.00, працівники кримінальної поліції Глобинського відділу спільно з державними інспекторами рибоохоронного патруля виявили чоловіка, який займався незаконною риболовлею на Кременчуцькому водосховищі. 36-річний чоловік рибалив в районі села Шушвалівка колишнього Глобинського району.


За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, 36-річний громадянин за допомогою рибацьких сіток виловив риби різних видів загальною вагою близько 45 кг. Сума збитків, завданих природним біоресурсам, становить близько 60 тисяч гривень.


Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 (незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: браконьерство риба
компанія «Інтера Люкс»

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