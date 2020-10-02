Королева на дистанції 800 метрів Ольга Ляхова одружилася за добу

Легкоатлетка з Кременчука Ольга Ляхова одружилася з Євгеном Глинським. Кременчуцька спортсменка нарешті коханому сказала «так» й розписалися у кременчуцькому ЦНАПІ. Молода родина уклала «Шлюб за добу».
Ольга познайомилася з Євгеном у Рієті Італія у 2014 році. Кременчуцька легкоатлетка приїхала на змагання World Challenge, а Євген у цей час працював перекладачем в готелі. Дівчина йому дуже сподобалася, тому вирішив познайомитися. Серйозні стосунки з'явилися, коли Ольга приїхала до Італії через 10 днів. З того часу Євген та Оля нерозлучні.
Пропозицію одружитися Євген Олі робив кілька разів.
Євген та Ольга одружилися лише вчора, 1 жовтня, у кременчуцькому ЦНАПі в колі батьків та братика Олі Ляхової.
Вітаємо Євгена та Ольгу з весіллям, бажаємо молодятам довгих і щасливих років подружнього життя:)