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Королева на дистанції 800 метрів Ольга Ляхова одружилася за добу

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 295 Коментарів: 1

 

Кременчуцька легкоатлетка нарешті коханому відповіла «так»

Легкоатлетка з Кременчука Ольга Ляхова одружилася з Євгеном Глинським. Кременчуцька спортсменка нарешті коханому сказала «так» й розписалися у кременчуцькому ЦНАПІ. Молода родина уклала «Шлюб за добу».


Ольга познайомилася з Євгеном у Рієті Італія у 2014 році. Кременчуцька легкоатлетка приїхала на змагання World Challenge, а Євген у цей час працював перекладачем в готелі. Дівчина йому дуже сподобалася, тому вирішив познайомитися. Серйозні стосунки з'явилися, коли Ольга приїхала до Італії через 10 днів. З того часу Євген та Оля нерозлучні.


Пропозицію одружитися Євген Олі робив кілька разів.


- Ми були на Кіпрі. Я прокинулася вранці й бачу обручку на руці. А Женя з подивом питає: «Що це?». Потім він зробив пропозицію й потім на пляжі повторив, - розповіла в інтерв'ю у 2019 році виданню isport.ua Ольга Ляхова.


Євген та Ольга одружилися лише вчора, 1 жовтня, у кременчуцькому ЦНАПі в колі батьків та братика Олі Ляхової.


Вітаємо Євгена та Ольгу з весіллям, бажаємо молодятам довгих і щасливих років подружнього життя:)

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Автор: Альона Душенко
Теги: весілля легка атлетика Ольга Ляхова Ляхова шлюб за добу ЦНАП
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

40
ww:
Сьогодні, 12:01

Вітаємо молоде подружжя!!!!


9 0

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