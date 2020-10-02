Королева на дистанції 800 метрів Ольга Ляхова одружилася за добу

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 295 Коментарів: 1

Легкоатлетка з Кременчука Ольга Ляхова одружилася з Євгеном Глинським. Кременчуцька спортсменка нарешті коханому сказала «так» й розписалися у кременчуцькому ЦНАПІ. Молода родина уклала «Шлюб за добу».





Ольга познайомилася з Євгеном у Рієті Італія у 2014 році. Кременчуцька легкоатлетка приїхала на змагання World Challenge, а Євген у цей час працював перекладачем в готелі. Дівчина йому дуже сподобалася, тому вирішив познайомитися. Серйозні стосунки з'явилися, коли Ольга приїхала до Італії через 10 днів. З того часу Євген та Оля нерозлучні.





Пропозицію одружитися Євген Олі робив кілька разів.





- Ми були на Кіпрі. Я прокинулася вранці й бачу обручку на руці. А Женя з подивом питає: «Що це?». Потім він зробив пропозицію й потім на пляжі повторив, - розповіла в інтерв'ю у 2019 році виданню isport.ua Ольга Ляхова.





Євген та Ольга одружилися лише вчора, 1 жовтня, у кременчуцькому ЦНАПі в колі батьків та братика Олі Ляхової.





Вітаємо Євгена та Ольгу з весіллям, бажаємо молодятам довгих і щасливих років подружнього життя:)