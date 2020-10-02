У Кременчуці COVID-19 виявили у 18 людей, одна жінка померла

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 1 591 Коментарів: 4

Сьогодні, 6 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 18 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Пресслужба мерії повідомила, що захворіли вісім жінок віком від 29 до 72 років та дев'ять чоловіків віком від 31 до 74 років. Також серед хворих є одна 6-річна дитина.





Всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. По всіх випадах проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.





Одужало троє людей.





Сьогодні зафіксували нову смерть від коронавірусу - померла жінка 73 років.





Всього захворіло 427 людей, одужало 228, померло 11.