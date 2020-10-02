Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.10.2020 12:00
Підтверджені:
Україна217661
Кременчук325
Хворі:
Україна116809
Кременчук105
Одужало:
Україна96591
Кременчук211
Померло:
Україна4261
Кременчук9
Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці COVID-19 виявили у 18 людей, одна жінка померла

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 1 591 Коментарів: 4

Серед хворих є 6-річна дитина

Сьогодні, 6 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 18 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Пресслужба мерії повідомила, що захворіли вісім жінок віком від 29 до 72 років та дев'ять чоловіків віком від 31 до 74 років. Також серед хворих є одна 6-річна дитина.


Всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. По всіх випадах проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


Одужало троє людей.


Сьогодні зафіксували нову смерть від коронавірусу - померла жінка 73 років.


Всього захворіло 427 людей, одужало 228, померло 11.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

2 213
zzzzzz:
Сьогодні, 20:13

все таки нехорошо так писать, в 73 года это гипертония, сахарный диабет, ит.д и тп. Но умерла от коронавируса!!!!


6 12
12
Sergio:
Сьогодні, 20:51

что-то на сайте счетчик поламался)


5 0
164
Marshall:
Сьогодні, 21:53

пишите правильно "от ковида" или "с ковидом"!!! или от других болезней люди перестали умирать?

не было, не было, не было, а чем ближе выборы так "ого сколько заболевших"...
задолбали со своим ковидом...


5 2
312
Чувааак:
Сьогодні, 22:29

Цитата: Marshall
задолбали со своим ковидом...
особисто вам дозволяю забути що ковід існує.


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