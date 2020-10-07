Борці з Кременчука завоювали нагороди на турнірі з греко-римської боротьби

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 458

2 жовтня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з греко-римської боротьби серед молодших юнаків 2005-2006р.н.





- Хлопці так старалися, вибороли майже всі призові місця, що навіть не встигли разом сфотографуватися. Але своїх героїв треба знати в обличчя. Тож вашій увазі мікс-фото переможців змагань, - повідомила пресслужба школи-інтернату спортивного профілю ім.Піддубного.





Результати змагань:

1 місце - Різніченко Б., Сапун В., Ричков Т., Самсоненко В.

2 місце - Матрос В., Мохун





Наступного дня, 3 жовтня, у Харкові відбувся Всеукраїнський відкритий турнір з греко-римської боротьби. Юні спортсмени, які тренуються під керівництвом тренера Сергія Бузька завоювали нагороди різного ґатунку:

1 місце - Всеволод Сапун

2 місце - Богдан Різниченко

3 місце - Артем Мохун

5 місце - Тимур Ричков



