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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Борці з Кременчука завоювали нагороди на турнірі з греко-римської боротьби

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 458

 

Вітаємо наших спортсменів

2 жовтня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з греко-римської боротьби серед молодших юнаків 2005-2006р.н.


- Хлопці так старалися, вибороли майже всі призові місця, що навіть не встигли разом сфотографуватися. Але своїх героїв треба знати в обличчя. Тож вашій увазі мікс-фото переможців змагань, - повідомила пресслужба школи-інтернату спортивного профілю ім.Піддубного.


Результати змагань:

  • 1 місце - Різніченко Б., Сапун В., Ричков Т., Самсоненко В.
  • 2 місце - Матрос В., Мохун 


Наступного дня, 3 жовтня, у Харкові відбувся Всеукраїнський відкритий турнір з греко-римської боротьби. Юні спортсмени, які тренуються під керівництвом тренера Сергія Бузька завоювали нагороди різного ґатунку: 

  • 1 місце - Всеволод Сапун
  • 2 місце - Богдан Різниченко
  • 3 місце - Артем Мохун
  • 5 місце - Тимур Ричков


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: греко-римська боротьба
компанія «Інтера Люкс»

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