Борці з Кременчука завоювали нагороди на турнірі з греко-римської боротьби

Вітаємо наших спортсменів
2 жовтня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з греко-римської боротьби серед молодших юнаків 2005-2006р.н.
- Хлопці так старалися, вибороли майже всі призові місця, що навіть не встигли разом сфотографуватися. Але своїх героїв треба знати в обличчя. Тож вашій увазі мікс-фото переможців змагань, - повідомила пресслужба школи-інтернату спортивного профілю ім.Піддубного.
Результати змагань:
- 1 місце - Різніченко Б., Сапун В., Ричков Т., Самсоненко В.
- 2 місце - Матрос В., Мохун
Наступного дня, 3 жовтня, у Харкові відбувся Всеукраїнський відкритий турнір з греко-римської боротьби. Юні спортсмени, які тренуються під керівництвом тренера Сергія Бузька завоювали нагороди різного ґатунку:
- 1 місце - Всеволод Сапун
- 2 місце - Богдан Різниченко
- 3 місце - Артем Мохун
- 5 місце - Тимур Ричков