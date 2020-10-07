Кременчужани хотіли скупитися через соцмережі, але лише втратили гроші

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 876

Щоб не подарувати гривні невідомій людині, не оплачуйте товар наперед

До поліції Кременчука продовжують надходити скарги від людей, які постраждали від шахрайства. Зокрема 37-річна кременчужанка, як повідомили у Кременчуцькому відділі поліції, хотіла купити спортивне взуття через соцмережу «Інстаграм». Переказала «продавцю» 605 гривень, але покупку не отримала.





Таким самим чином «скупилася» і 28-річна жінка. За зимову куртку вона переказала на банківську карту трохи більше тисячі гривень. Гроші віддала, але залишилася без одягу.





Нагадуємо, що не варто оплачувати покупки в інтернеті наперед. Надійніше буде оплачуйте товари на пошті після їх огляду.