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Кременчужани хотіли скупитися через соцмережі, але лише втратили гроші

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 876

Щоб не подарувати гривні невідомій людині, не оплачуйте товар наперед

До поліції Кременчука продовжують надходити скарги від людей, які постраждали від шахрайства. Зокрема 37-річна кременчужанка, як повідомили у Кременчуцькому відділі поліції, хотіла купити спортивне взуття через соцмережу «Інстаграм». Переказала «продавцю» 605 гривень, але покупку не отримала.


Таким самим чином «скупилася» і 28-річна жінка. За зимову куртку вона переказала на банківську карту трохи більше тисячі гривень. Гроші віддала, але залишилася без одягу.


Нагадуємо, що не варто оплачувати покупки в інтернеті наперед. Надійніше буде оплачуйте товари на пошті після їх огляду.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство афера
компанія «Інтера Люкс»

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