«Дитина ходить зі школи з ліхтариком»: кременчужанин поскаржився на відсутність ліхтарів на своєму районі

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 716

У департаменті ЖКГ повідомляють, що зробити освітлення на цій вулиці планують до кінця 2020 року

















Фото: читач Сергій

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся кременчужанин Сергій, який живе на кварталі 278. Він поскаржився на відсутність ліхтарів на своєму районі та додав, що його дитина повертається зі школи з ліхтариком у повній темряві.



Йдеться про відрізок від будинку №3 на кварталі 278 до Кременчуцької початкової школи №15. На світлинах ви можете побачити, як виглядає район у світлу пору доби та ввечері, у сутінках приблизно о 18.20.



Сергій телефонував на лінію «15-63» (служба допомоги мера кременчужанам) та залишив там заявку, а також звертався до депутата його округу - Оксани Піддубної, щодо даної проблеми. За словами кременчужанина, конктретної відповіді йому ніхто не дав.



Як повідомив ТЪ директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик, у плані КП «Міськсвітло» є освітлення цієї вулиці, і роботи планують виконати до кінця цього року.



Натомість у «Міськсвітлі» кременчужанам радять: якщо ви хочете, аби на вашому районі з'явилося освітлення, звертайтеся із відповідною заявою до департаменту ЖКГ на площі Перемоги, 2.