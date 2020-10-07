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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві автівка «протаранила» кілька машин

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 229 Коментарів: 1

 

У ДТП потрапило п'ять автомобілів. З однієї машини рятувальникам довелося діставати водія

6 жовтня у Полтаві сталася автопригода за участю п'ятьох автомобілів. За інформацією ГУ ДСНС у Полтавській області, зіткнулися п'ять автомобілів: Audi, Toyota Camry, Opel Vectra, Chevrolet Aveo, ВАЗ-2106. Водій автомобіля Opel Vectra отримав травми, його заблокувало в автомобілі. Його діставали з груди металу, на яку перетворилася автівка, рятувальники.


У соцмережі потрапило відео, на якому зафільмований момент ДТП. Видно, що Audi під час руху зачіпає Toyota Camry, а потім врізається в червоний Opel та зелений ВАЗ-2106, а також зачіпає Chevrolet Aveo.


Додано: відділ комунікації поліції Полтавщини повідомив, що 30-річний водій автомобіля Opel отримав тяжкі травми. Його доставили до реанімації обласної лікарні. 


За даним фактом слідчим поліції Полтавщини розпочато кримінальне провадження  за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.


Санкція статті передбачає покарання від 3-х до 8-ми років позбавлення волі. Наразі водія автомобіля Аudi затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: facebook.com/MNSPOLTAVA, відділу комунікації поліції Полтавщини
Теги: ДТП Полтава
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

583
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 13:09

таких "лётчиков" на пожизненное!


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