У Полтаві автівка «протаранила» кілька машин

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 229 Коментарів: 1

У ДТП потрапило п'ять автомобілів. З однієї машини рятувальникам довелося діставати водія

6 жовтня у Полтаві сталася автопригода за участю п'ятьох автомобілів. За інформацією ГУ ДСНС у Полтавській області, зіткнулися п'ять автомобілів: Audi, Toyota Camry, Opel Vectra, Chevrolet Aveo, ВАЗ-2106. Водій автомобіля Opel Vectra отримав травми, його заблокувало в автомобілі. Його діставали з груди металу, на яку перетворилася автівка, рятувальники.





У соцмережі потрапило відео, на якому зафільмований момент ДТП. Видно, що Audi під час руху зачіпає Toyota Camry, а потім врізається в червоний Opel та зелений ВАЗ-2106, а також зачіпає Chevrolet Aveo.





Додано: відділ комунікації поліції Полтавщини повідомив, що 30-річний водій автомобіля Opel отримав тяжкі травми. Його доставили до реанімації обласної лікарні.





За даним фактом слідчим поліції Полтавщини розпочато кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.





Санкція статті передбачає покарання від 3-х до 8-ми років позбавлення волі. Наразі водія автомобіля Аudi затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.