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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Каратисти з Кременчука завоювали нагороди на двох змаганнях

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 422

 

Вітаємо наших спортсменів 

За останні два тижні вихованці клубу кіокушин карате Полтавської обласної Федерації Berg Dojo виступали на двох змаганнях. Про це Телеграфу розповів тренер Олександр Берг. 


26 вересня у Полтаві відбувся відкритий чемпіонат Полтавської області «Полтавська битва». Участь у змаганнях взяли понад 300 учасників. А 3-го жовтня завершився закритий чемпіонат «Удайський козак» в Пирятині (участь взяли близько 150 учасників).


У Полтаві двоє наших спортсменів завоювали срібло: Анастасія Головіна та Ратмір Берг, а Андрій Кабанець завоював бронзову нагороду. В Пирятині виступило 6 спортсменів і п'ятеро знову на п'єдесталі: Головіна Настя, Кабанець Андрій та Берг Ратмір стали першими (Кабанець Андрій також нагороджений спеціальною відзнакою «За кращу техніку»), Шевченко Поліна стала другою й Орофій Максим - третім.

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Автор: Альона Душенко
Теги: карате
компанія «Інтера Люкс»

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