За добу на COVID-19 захворіла рекордна кількість українців – 4753 людини

На Полтавщині за цей період – 227 хворих та 4 смерті
В Україні антирекорд кількості нових хворих за добу – зафіксували 4 753 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині за цей період – 227.
За даними МОЗ, станом на 9.00 7 жовтня в Україні налічують 239 337 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 597 летальних, 105 970 пацієнтів одужали (за добу – 2 569 пацієнтів). Загалом провели 2 455 407 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 7 074 випадки;
- Волинська область — 9 037 випадків;
- Дніпропетровська область — 7 688 випадків;
- Донецька область — 4 824 випадки;
- Житомирська область — 7 221 випадок;
- Закарпатська область — 10 373 випадки;
- Запорізька область — 4 862 випадки;
- Івано-Франківська область — 14 562 випадки;
- Кіровоградська область — 1 215 випадків;
- м. Київ — 25 474 випадки;
- Київська область — 10 291 випадок;
- Львівська область — 21 696 випадків;
- Луганська область — 1 394 випадки;
- Миколаївська область — 4 025 випадків;
- Одеська область — 15 337 випадків;
- Полтавська область — 3 497 випадків;
- Рівненська область — 13 532 випадки;
- Сумська область — 5 885 випадків;
- Тернопільська область — 14 737 випадків;
- Харківська область — 22 136 випадків;
- Херсонська область — 1 591 випадок;
- Хмельницька область — 7 473 випадки;
- Чернівецька область — 15 589 випадків;
- Черкаська область — 4 917 випадків;
- Чернігівська область — 4 907 випадків.
Полтавська ОДА проінформувала про коронавірусну ситуацію на Полтавщині за добу:
- у Полтаві – 132 нові випадки;
- у Кременчуці, Миргороді – по 17 хворих;
- у Полтавському районі, на Глобинщині – по 9 нових випадків;
- у Лубнах – 8 хворих;
- у Кременчуцькому районі – 7 нових випадків;
- на Великобагачанщині, Чутівщині – по 4 хворі;
- на Лохвиччині, Хорольщині, Миргородському, Лубенському районах – по три нові випадки;
- у колишніх Машівському, Карлівському районах – по двоє хворих;
- у Горішніх Плавнях, на Кобеляччині, Диканщині, Пирятинщині – по одному новому випадку.
Одужали 1317 жителів області, продовжують лікування 2126 людей, зокрема 111 дітей. Всього у регіоні зареєстрували 54 летальні випадки, нових за добу – 4 (двоє – у Кременчуці, а також по одному у колишніх Машівському і Лохвицькому районах).