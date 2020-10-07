Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.10.2020 11:45
Підтверджені:
Україна239337
Кременчук427
Хворі:
Україна128770
Кременчук188
Одужало:
Україна105970
Кременчук228
Померло:
Україна4597
Кременчук11
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу на COVID-19 захворіла рекордна кількість українців – 4753 людини

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На Полтавщині за цей період – 227 хворих та 4 смерті

В Україні антирекорд кількості нових хворих за добу – зафіксували 4 753 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині за цей період – 227.

За даними МОЗ, станом на 9.00 7 жовтня в Україні налічують 239 337 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 597 летальних, 105 970 пацієнтів одужали (за добу – 2 569 пацієнтів). Загалом провели 2 455 407 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 7 074 випадки;
  • Волинська область — 9 037 випадків;
  • Дніпропетровська область — 7 688 випадків;
  • Донецька область — 4 824 випадки;
  • Житомирська область — 7 221 випадок;
  • Закарпатська область — 10 373 випадки;
  • Запорізька область — 4 862 випадки;
  • Івано-Франківська область — 14 562 випадки;
  • Кіровоградська область — 1 215 випадків;
  • м. Київ — 25 474 випадки;
  • Київська область — 10 291 випадок;
  • Львівська область — 21 696 випадків;
  • Луганська область — 1 394 випадки;
  • Миколаївська область — 4 025 випадків;
  • Одеська область — 15 337 випадків;
  • Полтавська область — 3 497 випадків;
  • Рівненська область — 13 532 випадки;
  • Сумська область — 5 885 випадків;
  • Тернопільська область — 14 737 випадків;
  • Харківська область — 22 136 випадків;
  • Херсонська область — 1 591 випадок;
  • Хмельницька область — 7 473 випадки;
  • Чернівецька область — 15 589 випадків;
  • Черкаська область — 4 917 випадків;
  • Чернігівська область — 4 907 випадків.

 

Полтавська ОДА проінформувала про коронавірусну ситуацію на Полтавщині за добу:

  • у Полтаві – 132 нові випадки;
  • у Кременчуці, Миргороді – по 17 хворих;
  • у Полтавському районі, на Глобинщині – по 9 нових випадків;
  • у Лубнах – 8 хворих;
  • у Кременчуцькому районі – 7 нових випадків;
  • на Великобагачанщині, Чутівщині – по 4 хворі;
  • на Лохвиччині, Хорольщині, Миргородському, Лубенському районах – по три нові випадки;
  • у колишніх Машівському, Карлівському районах – по двоє хворих;
  • у Горішніх Плавнях, на Кобеляччині, Диканщині, Пирятинщині – по одному новому випадку.

Одужали 1317 жителів області, продовжують лікування 2126 людей, зокрема 111 дітей. Всього у регіоні зареєстрували 54 летальні випадки, нових за добу – 4 (двоє – у Кременчуці, а також по одному у колишніх Машівському і Лохвицькому районах).


У Кременчуці COVID-19 виявили у 18 людей, одна жінка померла
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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