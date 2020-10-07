За добу на COVID-19 захворіла рекордна кількість українців – 4753 людини

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 1 287

На Полтавщині за цей період – 227 хворих та 4 смерті

В Україні антирекорд кількості нових хворих за добу – зафіксували 4 753 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині за цей період – 227.



За даними МОЗ, станом на 9.00 7 жовтня в Україні налічують 239 337 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 597 летальних, 105 970 пацієнтів одужали (за добу – 2 569 пацієнтів). Загалом провели 2 455 407 тестувань методом ПЛР.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 7 074 випадки;

Волинська область — 9 037 випадків;

Дніпропетровська область — 7 688 випадків;

Донецька область — 4 824 випадки;

Житомирська область — 7 221 випадок;

Закарпатська область — 10 373 випадки;

Запорізька область — 4 862 випадки;

Івано-Франківська область — 14 562 випадки;

Кіровоградська область — 1 215 випадків;

м. Київ — 25 474 випадки;

Київська область — 10 291 випадок;

Львівська область — 21 696 випадків;

Луганська область — 1 394 випадки;

Миколаївська область — 4 025 випадків;

Одеська область — 15 337 випадків;

Полтавська область — 3 497 випадків;

Рівненська область — 13 532 випадки;

Сумська область — 5 885 випадків;

Тернопільська область — 14 737 випадків;

Харківська область — 22 136 випадків;

Херсонська область — 1 591 випадок;

Хмельницька область — 7 473 випадки;

Чернівецька область — 15 589 випадків;

Черкаська область — 4 917 випадків;

Чернігівська область — 4 907 випадків.

Полтавська ОДА проінформувала про коронавірусну ситуацію на Полтавщині за добу:

у Полтаві – 132 нові випадки;

у Кременчуці, Миргороді – по 17 хворих;

у Полтавському районі, на Глобинщині – по 9 нових випадків;

у Лубнах – 8 хворих;

у Кременчуцькому районі – 7 нових випадків;

на Великобагачанщині, Чутівщині – по 4 хворі;

на Лохвиччині, Хорольщині, Миргородському, Лубенському районах – по три нові випадки;

у колишніх Машівському, Карлівському районах – по двоє хворих;

у Горішніх Плавнях, на Кобеляччині, Диканщині, Пирятинщині – по одному новому випадку.

Одужали 1317 жителів області, продовжують лікування 2126 людей, зокрема 111 дітей. Всього у регіоні зареєстрували 54 летальні випадки, нових за добу – 4 (двоє – у Кременчуці, а також по одному у колишніх Машівському і Лохвицькому районах).



