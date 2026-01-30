Поліція розшукує безвісти зниклого 34-річного мешканця Полтави Дмитра Кузнецова

Працівники Полтавського райуправління поліції встановлюють місце знаходження безвісти зниклого Кузнецова Дмитра Дмитровича, мешканця міста Полтави. Чоловік 29 січня пішов з дому та не повернувся. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Прикмети чоловіка: зріст близько 175, очі карі, волосся чорне, має бороду.
Був одягнений: куртка темного кольору, гумові калоші, штани кольору хакі, шапка фіолетового кольору.
