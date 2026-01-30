У Кременчуцькому районі Renault злетів з дороги та перекинувся: двоє травмованих

29 січня близько 23.50 на 59-му кілометрі автодороги Полтава–Олександрія, поблизу села Оленівка Кременчуцького району, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомили у поліції.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль Renault Scenic під керуванням 42-річного водія виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.
Унаслідок аварії постраждали водій та 43-річний пасажир. Обох госпіталізували.
Слідчі Кременчуцького районного управління поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості).
Причини та обставини ДТП встановлює слідство.
Нагадаємо, що справу поліціянта, який у Карлівці збив двох сестер, почнуть розглядати у суді.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.