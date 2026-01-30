На Полтавщині за день у пожежах загинули двоє людей

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 188

29 січня на Полтавщині сталися дві пожежі у житлових будинках, унаслідок яких загинули двоє людей. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Близько 14.00 пожежа виникла у селі Нижня Ланна Ланнівської громади Полтавського району на вулиці Степній. У житловому будинку загинула одна людина. Вогонь знищив підлогу на площі близько одного квадратного метра та домашнє майно, також закоптив стіни й стелю на площі близько 30 квадратних метрів. Підрозділи ДСНС до гасіння пожежі не залучалися.

Того ж дня о 18.21 пожежа сталася у Полтаві на вулиці Танкістів у Подільському районі. Внаслідок загоряння також загинула одна людина. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі близько 70 квадратних метрів, пошкодив домашнє майно.

До ліквідації пожежі залучили підрозділи 3-ї, 25-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Будинок вдалося врятувати від повного знищення.

Причини пожеж та обставини загибелі людей з’ясовують відповідні служби.

