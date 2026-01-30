ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

На Полтавщині за день у пожежах загинули двоє людей

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 188

 Трагедії сталися у Полтавському районі та обласному центрі

29 січня на Полтавщині сталися дві пожежі у житлових будинках, унаслідок яких загинули двоє людей. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Близько 14.00 пожежа виникла у селі Нижня Ланна Ланнівської громади Полтавського району на вулиці Степній. У житловому будинку загинула одна людина. Вогонь знищив підлогу на площі близько одного квадратного метра та домашнє майно, також закоптив стіни й стелю на площі близько 30 квадратних метрів. Підрозділи ДСНС до гасіння пожежі не залучалися.

Того ж дня о 18.21 пожежа сталася у Полтаві на вулиці Танкістів у Подільському районі. Внаслідок загоряння також загинула одна людина. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі близько 70 квадратних метрів, пошкодив домашнє майно.

До ліквідації пожежі залучили підрозділи 3-ї, 25-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Будинок вдалося врятувати від повного знищення.

Причини пожеж та обставини загибелі людей з’ясовують відповідні служби.

Нагадаэмо, що поліція встановлює обставини смерті чоловіка під час пожежі на Лубенщині.

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: ДСНС Полтавщини/ілюстративне
Вверх