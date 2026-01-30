На південному сході Полтавщини оголосили жовтий рівень небезпеки через ожеледь

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища на південному сході Полтавської області (Кременчук розташований у південній частині Полтавської області). Удень 30 січня синоптики прогнозують ожеледь, а на дорогах — ожеледицю. Рівень небезпечності — перший, жовтий.
За прогнозом синоптиків, по області буде хмарно. Очікують мокрий сніг і сніг, місцями — значний мокрий сніг, а також слабке налипання мокрого снігу.
У першій половині дня в окремих районах можливий туман із видимістю 200–500 метрів. Протягом доби прогнозують слабку ожеледь, на дорогах — ожеледицю. Вітер північний, 7–12 м/с.
Температура повітря по області становитиме від 0 до 5° морозу.
Нагадаємо, що на початку лютого стовпчики термометрів можуть опуститися до до –28°С. Поки очікується, що школярі навчатимуться у звичному режимі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.