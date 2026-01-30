27 січня 2026 року, захищаючи територіальну цілісність України під час збройної агресії Російської Федерації, загинув кременчужанин Олексій Отяковський. Про це повідомили у департаменті соціального захисту Кременчука.
Олексій Отяковський був випускником Кременчуцького ліцею №25 та відданим захисником України.
Прощання з полеглим воїном відбудеться 2 лютого:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця.
