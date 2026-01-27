Поліція встановлює обставини смерті чоловіка під час пожежі на Лубенщині

Учора, 26 січня

Учора, 26 січня, близько 9.20 у приватному домоволодінні в селі Онішки Оржицької територіальної громади Лубенського району сталася пожежа. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-криміналісти та рятувальники. Після повної ліквідації пожежі в одній з кімнат знайшли 50-річного господаря оселі без ознак життя. Для встановлення причини смерті призначили судово-медичну експертизу.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції почав розслідування за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події встановлює слідство.



