Учора на Полтавщині внаслідок пожеж загинули дві людини

Сьогодні, 08:43 Переглядів: 250

Учора, 26 січня, внаслідок пожеж у житлових будинках загинули двоє людей. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служи надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Близько 9.16 пожежа виникла в одному з сіл Оржицької громади — там загорівся житловий будинок. Під час пожежі загинула одна людина.

Вогонь знищив домашнє майно та частково пошкодив будинок зсередини. Рятувальникам вдалося врятувати будинок. До гасіння залучали відділення 10-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Також учора близько 16.09 пожежа сталася на вулиці Художній у Полтаві. Загорілася одна із квартир у багатоповерхівці. Унаслідок пожежі загинула одна людина, ще одну людину вдалося врятувати. Вогонь частково знищив покрівлю, перекриття та облицювання стін, згоріли також вікна, двері й домашнє майно. Будинок рятувальники вберегли від повного знищення. На місці працювали відділення 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин.

Нині причини пожеж і обставини загибелі людей з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, також учора під час пожежі у приватному будинку на Миргородщині загинув чоловік.