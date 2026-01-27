Через негоду поїзди в Україні курсують із затримками до майже 8 годин

Найскладніша ситуація — на Одещині, де ожеледь пошкодила лінії електропередач
Ускладнення погодних умов спричинили затримку руху поїздів по всій Україні. Через повалені дерева та пошкодження інфраструктури частина рейсів курсує із суттєвими затримками. Про це повідомили в «Укрзалізниці».
За інформацією крмпанії, щонайменше у 10 місцях дерева впали на лінії електропередач, пристрої зв’язку та сигналізації. Одне з повалених дерев влучило у пасажирський вагон поїзда № 127/128 Запоріжжя — Львів, однак пасажири не постраждали, пошкоджень вагона також не зафіксували.
Найскладніша ситуація наразі спостерігається в Одеській області, де лінії електропередач вкрила ожеледь. Над усуненням наслідків негоди там працює спеціальна техніка.
Станом на зараз найбільші затримки мають такі поїзди:
№ 38 Одеса — Ужгород — +7 год. 50 хв.
№ 78 Одеса — Ковель — +6 год.
№ 166 Одеса — Чернівці — +5 год. 55 хв.
№ 12 Одеса — Львів — +5 год. 38 хв.
№ 106 Одеса — Київ — +5 год. 7 хв.
Затримуються і поїзди, які рухаються до Кременчука:
В «Укрзалізниці» наголошують, що усі поїзди продовжують рух, а інформацію про затримки оперативно оновлюють. Відслідкувати затримку ваших поїздів можна на сайті за посиланням.
Нагадаємо, нещодавно в «Укрзалізниці» змінили графіки приміських поїздів через безпекову ситуацію.
