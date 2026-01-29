Минулого тижня подорожчали яйця, макарони та овочі «борщового набору»: моніторинг цін на Кременчуччині

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 98

У магазинах другий тиждень дешевша є лише цукор , а дизель та автогаз невпинно дорожчають

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 29 січня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж четвертого тижня січня на Кременчуччині подорожчали яйця, макарони, картопля та усі овочі «борщового набору», а також дизельне пальне та автогаз. А подешевшав лише цукор. Цей продукт дешевшає другий тиждень поспіль.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпали під цей моніторинг. Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

яйця курячі — на 2,20 грн за десяток;

макаронні вироби— на 1,10 грн за кг;

морква — на 1,78 грн за кг;

цибуля — на 0,99 грн за кг;

капуста — на 0,78 грн за кг;

картопля — на 0,50 грн за кг;

буряк — на 0,35 грн за кг;

дизельне пальне — на 0,50 грн за л;

газ скраплений для автомобілів — на 0,10 грн за л;

подешевшали:

цукор — на 1,05 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня оприлюднює моніторинг цін у Кременчуцькому районі, які проводить районне управління Держпродспоживслужби. Тижнем раніше ми писали, що подорожчали яйця, автопальне та овочі «борщового набору», а подешевшав лише цукор.

Нещодавно ми повідомляли, як змінилися ціни в Україні за 2025 рік — що подорожчало найбільше, та чи є те, що здешевшало.