Минуло тижня подорожчали яйця, автопальне та овочі «борщового набору»: моніторинг цін на Кременчуччині

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 2

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 22 січня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж третього тижня січня на Кременчуччині подорожчали яйця, картопля та усі овочі «борщового набору», а також усі види пального для автівок. А подешевшав лише цукор.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпали під цей моніторинг. Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

яйця курячі — на 2,30 грн за десяток;

цибуля — на 1,35 грн за кг;

картопля — на 1,02 грн за кг;

капуста — на 0,97 грн за кг;

морква — на 0,94 грн за кг;

буряк — на 0,35 грн за кг;

молоко — на 0,30 грн за 0,9л;

бензин — на 1,00 грн за л;

дизельне пальне — на 1,00 грн за л;

газ скраплений для автомобілів — на 0,15 грн за л;

подешевшали:

цукор — на 1,30 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня оприлюднює моніторинг цін у Кременчуцькому районі, які проводить районне управління Держпродспоживслужби. У перший тиждень нового року подешевшали тільки яйця, а цукор почав дорожчати. Протягом другого тижня ціни майже не змінилися.

Нещодавно ми повідомляли, як змінилися ціни в Україні за 2025 рік — що подорожчало найбільше, та чи є те, що здешевшало.