Кременчук, Гроші, Споживач

У перший тиждень нового року подешевшали тільки яйця, а цукор почав дорожчати: моніторинг цін на Кременчуччині

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 151

 

Цього тижня в Кременчуцькому районі також подорожчав автомобільний газ

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 8 січня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж першого тижня нового року на Кременчуччині подорожчали цукор, морква та скраплений газ для автомобілів, а суттєво подешевшали яйця. 

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпали під цей моніторинг. Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

  • цукор — на 1,35 грн за кг;
  • морква — на 0,50 грн за кг;
  • капуста — на 0,12 грн за кг;
  • газ скраплений для автомобілів — на 0,50 грн за л;

подешевшали:

  • яйця курячі — на 4,00 грн за десяток.

 

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Що зміниться в Україні з 1 січня: зарплати та пенсії, нові соціальні стандарти й медичні програми

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня оприлюднює моніторинг цін у Кременчуцькому районі, які проводить районне управління Держпродспоживслужби. Минулого тижня ми писали, що на Кременчуччині яйця та цукор дешевшали, а картопля почала дорожчати.

Нещодавно ми повідомляли, як змінилися ціни в Україні за 2025 рік - що подорожчало найбільше, та чи є те, що здешевшал.

Автор: Віктор Крук
Теги: Держпродспоживслужба моніторинг цін Кременчуцький район
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

