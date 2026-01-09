У перший тиждень нового року подешевшали тільки яйця, а цукор почав дорожчати: моніторинг цін на Кременчуччині

Цього тижня в Кременчуцькому районі також подорожчав автомобільний газ

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 8 січня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж першого тижня нового року на Кременчуччині подорожчали цукор, морква та скраплений газ для автомобілів, а суттєво подешевшали яйця.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпали під цей моніторинг. Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

цукор — на 1,35 грн за кг;

морква — на 0,50 грн за кг;

капуста — на 0,12 грн за кг;

газ скраплений для автомобілів — на 0,50 грн за л;

подешевшали:

яйця курячі — на 4,00 грн за десяток.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня оприлюднює моніторинг цін у Кременчуцькому районі, які проводить районне управління Держпродспоживслужби.

