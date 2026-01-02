В останній тиждень минулого року яйця та цукор дешевшали, а картопля почала дорожчати: моніторинг цін на Кременчуччині

Цього тижня в Кременчуцькому районі також подорожчав автомобільний газ
Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 1 січня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.
Упродовж останнього тижня минулого року на Кременчуччині подорожчали картопля, морква та скраплений газ для автомобілів, й почали дешевшати яйця та цукор.
Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпали під цей моніторинг. Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень
подорожчали:
подешевшали:
У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня оприлюднює моніторинг цін на Кременчуччині, які проводить районне управління Держпродспоживслужби. Минулого тижня ми писали, що на Кременчуччині автогаз почав дешевшати, а гречка та яйця дорожчати.
Нещодавно ми повідомляли, як змінилися ціни в Україні за 2025 рік - що подорожчало найбільше, та чи є те, що здешевшало.
