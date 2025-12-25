Автогаз почав дешевшати, а гречка та яйця дорожчати: тижневий моніторинг цін на Кременчуччині

Сьогодні, 17:32

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 25 грудня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж цього тижня на Кременчуччині подорожчали гречка, яйця та цукор, а подешевшав лише скраплений газ для автомобілів. Зауважимо, що тижнем раніше ціна на автогаз рекордно зросла - на 1,75 грн за літр.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпали під цей моніторинг. Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

крупа гречана — на 1,00 грн за кг;

яйця курячі — на 0,25 грн за десяток;

цукор — на 0,20 грн за кг;

цибуля — на 0,05 грн за кг;

подешевшали:

газ скраплений для автомобілів — на 0,28 грн за л;

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, тижнем раніше на Кременчуччині яйця почали дешевшати, а газ для автомобілів рекордно подорожчав.

