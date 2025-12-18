{user_fullname}
Кременчук, Гроші, Споживач

Яйця почали дешевшати, автогаз рекордно подорожчав: тижневий моніторинг цін на Кременчуччині

Вчора, 21:44 Переглядів: 217

 

Минулого тижня в Кременчуцькому районі яйця дорожчали

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 18 грудня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж цього тижня на Кременчуччині знизилися ціни на яйця, а цукор та дизельне пальне подорожчали. Рекордно зросла ціна на скраплений газ для автомобілів. 

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпали під цей моніторинг. Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

  • цукор — на 1,00 грн за кг;
  • цибуля — на 0,68 грн за кг;
  • газ скраплений для автомобілів — на 1,75 грн за л;
  • дизельне пальне — на 0,25 грн за л.

подешевшали:

  • яйця курячі — на 2,50 грн за десяток.

 

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, тижнем раніше на Кременчуччині дорожчали яйця та молоко, а овочі та дизель дешевшали.

Раніше ми повідомляли, що інфляція в Україні у листопаді 2025 року сповільнилася до 9,3% та розповіли, що подорожчало найбільше.

Автор: Віктор Крук
Теги: моніторинг цін Кременчуцький район Держпродспоживслужба
