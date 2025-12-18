{user_fullname}
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина, Україна, Світ

«Кременчуцький Телеграф» увійшов до інтерактивної Мапи рекомендованих медіа України від ІМІ та ДМ

Вчора, 22:00 Переглядів: 237

 

Цього року до «Мапи рекомендованих медіа» України потрапили 253 медіаресурси, з них 9 з Полтавщини, а з Кременчука — лише наше видання

У 2025 році до інтерактивної «Мапи рекомендованих медіа» увійшли 253 українських онлайн-медіа, регіональних центра журналістських розслідувань, радіо та телеканалів з усіх областей України. Це на 48 медіа більше, ніж минулого року. Оновлені результати четвертого набору «Мапи рекомендованих медіа» розміщені на сайті мапи.

Про це сьогодні повідомило інтернет-видання «Детектор медіа».

Наразі Мапа охоплює 193 онлайн-медіа, 8 регіональних центрів журналістських розслідувань, 21 радіо та 31 телеканал з усіх областей України:

  • найбільше рекомендованих медіа з Києва та області — 31;
  • на другому місці Волинська область — 29 ресурсів;
  • Харківська область — 17 медіа;
  • Одеська область — 14 медіа;
  • Донецька область — 12 медіа;
  • по 11 медіа з Запорізької, Рівненської, і Сумської областей;
  • по 9 медіа з Полтавської, Львівської, Чернівецької, Чернігівської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей;
  • Миколаївська область — 8 медіа;
  • по 7 медіа з Закарпатської області, Івано-Франківської, Хмельницької, Херсонської та Луганської областей;
  • 5 медіа, які увійшли на Мапу, вказали що вони створюють контент для і про Крим;
  • по 4 медіа — з Житомирської, Вінницької, та Черкаської областей;
  • 3 медіа — у Тернопільській області.

З Полтавської області до інтерактивної «Мапи рекомендованих медіа» України увійшли 6 інтернет-видань, центр журналістських розслідувань, телеканал і радіостанція. Це:

  • «Кременчуцький Телеграф»;
  • «Зміст»;
  • «Полтавська хвиля»;
  • «Полтавська думка»;
  • «Суспільне - Полтава»;
  • «Район.Миргород»;
  • центр журналістських розслідувань «Медіа Доказ»;
  • телеканал «Суспільне Полтава»;
  • регіональна радіостанція «УР.Полтава».

Медіа оцінювали експерти громадських організацій «Інститут масової інформації» (ІМІ) та «Детектора медіа» (ДМ). Вибірка охоплювала жовтень-листопад 2025 року. Експерти послуговувалися методологією, яка містить 14 індикаторів оцінювання видань. Основні блоки критеріїв охоплюють прозорість, дотримання професійних стандартів та журналістської етики. Експерти ІМІ оцінювали онлайн-медіа, експерти ДМ — радіо і телеканали.

Проєкт «Мапа рекомендованих медіа» реалізується за підтримки Європейського Союзу, і його мета — виявлення та підтримка медіа, які дотримуються високих стандартів журналістики.

Система подання заявок дозволяє медіа самостійно реєструватися на участь у проєкті, що спрощує процес включення та демократизує відбір, відкриваючи двері для маленьких та нішевих ресурсів. Мапа оновлюватиметься й надалі, наступна хвиля моніторингу запланована на квітень-травень 2026 року.

— Ми дуже раді бачити на нашій Мапі нові телеканали. Особливо приємна географія цієї хвилі: медіа з Львівщини, Хмельниччини, Донеччини. На фоні численних викликів для нашої держави, як зовнішніх, так і внутрішніх, надзвичайно важливо, аби якісні регіональні медіа були в усіх куточках України. Також хочу звернутися до каналів, які не пройшли: цьогорічний відбір показує, що цілком реально добрати кілька балів усього за рік. Головне  дотримуватися стандартів та думати перш за все про довіру аудиторії», — зазначила голова ГО «Детектор медіа» Наталія Лигачова.

 

— Цього року наша Мапа суттєво розширилася. Для суспільства це означає просту, але критично важливу річ. У часи війни та російських інформаційних атак, попри всі виклики, в Україні стає більше редакцій, які працюють прозоро, дотримуються стандартів і беруть на себе відповідальність за довіру читачів, слухачів і глядачів, — зазначила директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

Як раніше повідомляв ДМ, усього 296 редакції промоніторили експерти ІМІ та ДМ з усієї України в межах четвертої хвилі Мапи рекомендованих медіа.

Проєкт «Мапа рекомендованих медіа» стартував у вересні 2023 року. На першому етапі до мапи ввійшли 142 українських медіа з усіх регіонів України, на другому етапі — 176 медіаресурсів, на третьому — 205 медіа з усіх регіонів України.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький Телеграф інтерактивна мапа медіа Кременчук Полтавщина
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх