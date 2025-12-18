«Кременчуцький Телеграф» увійшов до інтерактивної Мапи рекомендованих медіа України від ІМІ та ДМ

Цього року до «Мапи рекомендованих медіа» України потрапили 253 медіаресурси, з них 9 з Полтавщини, а з Кременчука — лише наше видання
У 2025 році до інтерактивної «Мапи рекомендованих медіа» увійшли 253 українських онлайн-медіа, регіональних центра журналістських розслідувань, радіо та телеканалів з усіх областей України. Це на 48 медіа більше, ніж минулого року. Оновлені результати четвертого набору «Мапи рекомендованих медіа» розміщені на сайті мапи.
Про це сьогодні повідомило інтернет-видання «Детектор медіа».
Наразі Мапа охоплює 193 онлайн-медіа, 8 регіональних центрів журналістських розслідувань, 21 радіо та 31 телеканал з усіх областей України:
З Полтавської області до інтерактивної «Мапи рекомендованих медіа» України увійшли 6 інтернет-видань, центр журналістських розслідувань, телеканал і радіостанція. Це:
Медіа оцінювали експерти громадських організацій «Інститут масової інформації» (ІМІ) та «Детектора медіа» (ДМ). Вибірка охоплювала жовтень-листопад 2025 року. Експерти послуговувалися методологією, яка містить 14 індикаторів оцінювання видань. Основні блоки критеріїв охоплюють прозорість, дотримання професійних стандартів та журналістської етики. Експерти ІМІ оцінювали онлайн-медіа, експерти ДМ — радіо і телеканали.
Проєкт «Мапа рекомендованих медіа» реалізується за підтримки Європейського Союзу, і його мета — виявлення та підтримка медіа, які дотримуються високих стандартів журналістики.
Система подання заявок дозволяє медіа самостійно реєструватися на участь у проєкті, що спрощує процес включення та демократизує відбір, відкриваючи двері для маленьких та нішевих ресурсів. Мапа оновлюватиметься й надалі, наступна хвиля моніторингу запланована на квітень-травень 2026 року.
Як раніше повідомляв ДМ, усього 296 редакції промоніторили експерти ІМІ та ДМ з усієї України в межах четвертої хвилі Мапи рекомендованих медіа.
Проєкт «Мапа рекомендованих медіа» стартував у вересні 2023 року. На першому етапі до мапи ввійшли 142 українських медіа з усіх регіонів України, на другому етапі — 176 медіаресурсів, на третьому — 205 медіа з усіх регіонів України.
