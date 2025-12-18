«Кременчуцький Телеграф» увійшов до інтерактивної Мапи рекомендованих медіа України від ІМІ та ДМ

Цього року до «Мапи рекомендованих медіа» України потрапили 253 медіаресурси, з них 9 з Полтавщини, а з Кременчука — лише наше видання

У 2025 році до інтерактивної «Мапи рекомендованих медіа» увійшли 253 українських онлайн-медіа, регіональних центра журналістських розслідувань, радіо та телеканалів з усіх областей України. Це на 48 медіа більше, ніж минулого року. Оновлені результати четвертого набору «Мапи рекомендованих медіа» розміщені на сайті мапи.

Про це сьогодні повідомило інтернет-видання «Детектор медіа».

Наразі Мапа охоплює 193 онлайн-медіа, 8 регіональних центрів журналістських розслідувань, 21 радіо та 31 телеканал з усіх областей України:

найбільше рекомендованих медіа з Києва та області — 31;

на другому місці Волинська область — 29 ресурсів;

Харківська область — 17 медіа;

Одеська область — 14 медіа;

Донецька область — 12 медіа;

по 11 медіа з Запорізької, Рівненської, і Сумської областей;

по 9 медіа з Полтавської , Львівської, Чернівецької, Чернігівської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей;

, Львівської, Чернівецької, Чернігівської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей; Миколаївська область — 8 медіа;

по 7 медіа з Закарпатської області, Івано-Франківської, Хмельницької, Херсонської та Луганської областей;

5 медіа, які увійшли на Мапу, вказали що вони створюють контент для і про Крим;

по 4 медіа — з Житомирської, Вінницької, та Черкаської областей;

3 медіа — у Тернопільській області.

З Полтавської області до інтерактивної «Мапи рекомендованих медіа» України увійшли 6 інтернет-видань, центр журналістських розслідувань, телеканал і радіостанція. Це:

«Кременчуцький Телеграф»;

«Зміст»;

«Полтавська хвиля»;

«Полтавська думка»;

«Суспільне - Полтава»;

«Район.Миргород»;

центр журналістських розслідувань «Медіа Доказ»;

телеканал «Суспільне Полтава»;

регіональна радіостанція «УР.Полтава».

Медіа оцінювали експерти громадських організацій «Інститут масової інформації» (ІМІ) та «Детектора медіа» (ДМ). Вибірка охоплювала жовтень-листопад 2025 року. Експерти послуговувалися методологією, яка містить 14 індикаторів оцінювання видань. Основні блоки критеріїв охоплюють прозорість, дотримання професійних стандартів та журналістської етики. Експерти ІМІ оцінювали онлайн-медіа, експерти ДМ — радіо і телеканали.

Проєкт «Мапа рекомендованих медіа» реалізується за підтримки Європейського Союзу, і його мета — виявлення та підтримка медіа, які дотримуються високих стандартів журналістики.

Система подання заявок дозволяє медіа самостійно реєструватися на участь у проєкті, що спрощує процес включення та демократизує відбір, відкриваючи двері для маленьких та нішевих ресурсів. Мапа оновлюватиметься й надалі, наступна хвиля моніторингу запланована на квітень-травень 2026 року.

— Ми дуже раді бачити на нашій Мапі нові телеканали. Особливо приємна географія цієї хвилі: медіа з Львівщини, Хмельниччини, Донеччини. На фоні численних викликів для нашої держави, як зовнішніх, так і внутрішніх, надзвичайно важливо, аби якісні регіональні медіа були в усіх куточках України. Також хочу звернутися до каналів, які не пройшли: цьогорічний відбір показує, що цілком реально добрати кілька балів усього за рік. Головне — дотримуватися стандартів та думати перш за все про довіру аудиторії», — зазначила голова ГО «Детектор медіа» Наталія Лигачова.

— Цього року наша Мапа суттєво розширилася. Для суспільства це означає просту, але критично важливу річ. У часи війни та російських інформаційних атак, попри всі виклики, в Україні стає більше редакцій, які працюють прозоро, дотримуються стандартів і беруть на себе відповідальність за довіру читачів, слухачів і глядачів, — зазначила директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

Як раніше повідомляв ДМ, усього 296 редакції промоніторили експерти ІМІ та ДМ з усієї України в межах четвертої хвилі Мапи рекомендованих медіа.

Проєкт «Мапа рекомендованих медіа» стартував у вересні 2023 року. На першому етапі до мапи ввійшли 142 українських медіа з усіх регіонів України, на другому етапі — 176 медіаресурсів, на третьому — 205 медіа з усіх регіонів України.